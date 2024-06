Il Ferrari Challenge di scena a Sonoma

Trofeo Pirelli. Alla vigilia del quinto round, Matt Kurzejuewski (Ferrari of Beverly Hills) si presenta da leader della classe con un vantaggio di 22 punti rispetto a Roberto Perrina (Ferrari of Seattle).

L’impegnativa prova di Montreal, in un fine settimana caratterizzato a lungo dal maltempo, aveva colpito duramente lo sfidante più prossimo di Kurzejewski, Jason McCarthy (Wide World Ferrari), che non è riuscito a salire sul podio in nessuna delle due gare, vedendo così aumentare il suo distacco a 26 punti.

Il grande vincitore di Montreal è stato senza dubbio Perrina, che ha evitato ogni problema ed è salito sul secondo gradino del podio in entrambe le gare, balzando al secondo posto in classifica.

Nella categoria AM, la situazione è rimasta invariata: Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) si è aggiudicato la vittoria in gara 1 e Tony Davis (Continental Autosport) ha replicato in gara 2.

La pole position e il giro più veloce di Rothberg sono serviti ad aumentare leggermente il distacco tra i due, ora pari a quattro punti, ma comunque i due si presentano a Sonoma promettendo di proseguire il testa-a-testa. Marc Muzzo (Ferrari of Ontario), invece, ha visto le proprie ambizioni rallentare, visto che due quarti posti sono stati il massimo che è riuscito a ottenere sul terreno di casa.

Ora è a 23 punti di distanza e avrà bisogno di un fine settimana forte a Sonoma per rientrare nella mischia dei primi posti.

Coppa Shell. Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) continua la sua corsa in testa alla classifica della categoria, ma ha visto il suo vantaggio eroso dalla forte prestazione di Sureel Choksi (Ferrari of Denver) nel precedente round.

Mentre Root è salito sul podio in gara 1, in gara 2 è stato Choksi a festeggiare sul gradino più alto in una prova nella quale Root non è riuscito a conquistare alcun punto. Il vantaggio di quest’ultimo è ancora ampio, pari a 14 punti, ma un altro risultato importante di Choksi o un'occasione mancata di Root renderanno la sfida per il titolo molto avvincente.

Mentre David Voronin (Foreign Cars Italia) è attualmente in terza posizione, a tre punti dal secondo in classifica. L'avventura di Voronin a Montréal è stata sicuramente all'altezza della situazione, con una vittoria in gara 1, pur non avendo conquistato punti nella successiva gara.

Nella categoria Am, Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) ha ritrovato il suo ritmo, salendo sul gradino più alto del podio in gara 1 a Montreal e ottenendo un quinto posto in gara 2. Questo le ha permesso di aumentare il suo vantaggio su Dan Cornish (Ferrari of Austin), che si trova a 12 punti di distanza, ma che è salito anch'egli sul gradino più alto del podio in gara 2.

Lance Cawley (Ferrari of Atlanta) occupa attualmente il terzo posto, ma dovrà ritrovare il ritmo di inizio stagione per mantenere questa posizione, visto che al momento ha solo 12 punti di vantaggio sul resto del gruppo della Coppa Shell AM.

Il programma. Dopo le sessioni di prova di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, sono in programma le sessioni di prove ufficiali venerdì 21 alle 8:00. Queste sessioni saranno scambiate con quelle dedicate ai programmi Club Challenge e Club Competizioni GT.

Le auto saranno in pista fino alle 19. Sabato 22 luglio le qualifiche inizieranno alle 10:10 e le gare alle 14:10. Tutte le sessioni di qualifica e di gara saranno trasmesse in streaming su live.ferrari.com. Anche il programma della domenica inizierà alle 10:10 con le sessioni di qualificazione, mentre le gare inizieranno alle 13:40.

Tutte le sessioni della domenica saranno trasmesse in diretta streaming su live.ferrari.com. (tutti gli orari indicati sono locali).