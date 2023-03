I vincitori di Miami

Trofeo Pirelli. Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) si è aggiudicato la vittoria, mentre Jason McCarthy (Wide World Ferrari) e Manny Franco (Ferrari Lake Forrest) hanno occupato le altre posizioni del podio. Perrina è partito forte e ha mantenuto la leadership, completando 21 giri nei 30 minuti di gara e tagliando il traguardo con un distacco di otto secondi. È stata una prova in “solitaria” anche per McCarthy, transitato alla bandiera a scacchi con sedici secondi di vantaggio su Franco. Fin dall’inizio, tuttavia, la gara è stata impegnativa, con i piloti che hanno dovuto bilanciare l'aggressività e il consumo degli pneumatici, dato che il degrado è stato un elemento importante da gestire e ha portato ad alcuni confronti serrati nel finale di gara. Nel Trofeo Pirelli AM, Marc Muzzo (Ferrari of Ontario) si è aggiudicato la vittoria, tallonato per tutto il tempo da Dave Musial (Ferrari Lake Forest), che alla fine ha chiuso al secondo posto. Grande battaglia fino all'ultima curva, dove Muzzo ha gestito brillantemente il suo ritmo per non concedere a Musial spazio per il sorpasso. Al traguardo i due erano separati da soli 5 decimi di secondo, ma una penalità inflitta a Musial in seguito a un incidente ha retrocesso il pilota al nono posto di classe. Chuck Whittall (Ferrari of Central Florida) è stato quindi promosso al secondo posto, mentre Tony Davis (Continental Autosport) è salito sul gradino più basso del podio.

Coppa Shell. Sureel Choksi (Ferrari of Denver) ha vinto la gara di Coppa Shell, anche questa molto serrata e conclusa in regime di Safety Car dopo che Neil Langberg (Ferrari of South Bay) ha urtato il muro alla terza curva. Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) si è classificato secondo nella sua prima gara del Ferrari Challenge, superando quello che sarebbe poi stato il terzo classificato, Yahn Bernier (Ferrari of Seattle), dopo sei minuti di gara. Dopo un intenso giro d'apertura, i piloti della categoria si sono rapidamente distanziati e sono iniziate le battaglie individuali. Tuttavia, ci sono stati alcuni momenti particolarmente emozionanti, soprattutto nella famosa e insidiosa curva 9, dove i piloti entrano a sinistra ad alta velocità dal banking prima di rallentare per affrontare la curva successiva. La natura del cambio di campanatura e della frenata genera una notevole instabilità del posteriore e in questa zona si sono verificati alcuni testacoda nell'erba. Ma la vera battaglia si è svolta nella classe Coppa Shell AM, dove Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) ha dovuto superare Dan Cornish (Ferrari of Austin), riuscendo a passare in modo pulito e conquistando la sua prima vittoria del campionato 2023 e la prima sul suolo nordamericano.