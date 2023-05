I commenti dei piloti sul podio di gara 2 al Fuji

Con una prestazione magistrale, Eric Lo si è aggiudicato il successo assoluto nell’appuntamento conclusivo del round 1 del Ferrari Challenge Japan al Fuji, mentre Makoto Fujiwara e Masato Yoneoka hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo il trionfo nelle rispettive classi.

Yudai Uchida, primo classificato del Trofeo Pirelli: "Dopo aver apportato delle modifiche al bilanciamento della mia macchina ieri, sono riuscito a mantenere un passo costante durante la gara di oggi. Purtroppo ho sbagliato la manovra e mi sono scontrato con Imada. Anche se ho vinto la gara, non sono soddisfatto di questa vittoria. Sono consapevole del notevole talento di Nobuhiro nelle corse e attendo con ansia di poter gareggiare con lui in futuro".

Mokoto Fujiwara, primo classificato del Trofeo Pirelli Am: "Sono felice di aver vinto due gare consecutive, ma amareggiato per non essere riuscito a tenere il passo dei miei avversari e a conquistare la vetta in classifica. Tuttavia, essendo questa la mia ultima gara della stagione, sono determinato ad affinare le mie capacità agonistiche con le gare in monoposto e a tornare più forte per competere per il campionato assoluto".

Eric Lo, primo classificato della Coppa Shell: "È tutto incredibile! Sono felice perché non mi aspettavo di vincere la gara precedendo i rivali delle classi superiori. Sono stato fortunato ma anche bravo a tenere un buon ritmo di gara che mi ha consentito di difendere la posizione fino alla fine. Ho cercato di evitare di compiere errori e ci sono riuscito. Non sono mai stato ad Autopolis, dunque non conosco quella pista ma, per prepararmi al meglio, lavorerò al simulatore e darò il massimo".

Masato Yoneoka, primo classificato della Coppa Shell Am: "La gara di oggi mi ha offerto la possibilità di superare il pilota che mi precedeva, ma ho preferito evitare di correre rischi e assicurarmi di finire la corsa. Ora guardo con entusiasmo al prossimo appuntamento di Autopolis, una pista che conosco molto bene. Sono determinato a dare il massimo e a puntare ad altre vittorie".