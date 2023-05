I commenti dal podio di gara 1 al Fuji

Yudai Uchida è stato il primo pilota a salire sul gradino più alto del podio del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan al termine del round di apertura della serie nipponica che, sul Fuji International Speedway, ha offerto un buon spettacolo al pubblico presente sugli spalti. Questi i commenti dei vincitori delle classi, raccolti al termine dei 30 minuti di gara.

Yudai Uchida, primo classificato Trofeo Pirelli: "La partenza è stata promettente, ma le prestazioni degli pneumatici hanno iniziato a calare alla ripartenza dalla Safety Car. Per la gara di domani apporterò delle modifiche all'assetto e punterò a una doppia vittoria".

Makoto Fujiwara, primo classificato Trofeo Pirelli Am: "Ho fatto un'ottima corsa, nonostante alcune difficoltà dopo metà gara. Tuttavia ho notato che altri piloti si trovavano in una situazione analoga, per cui mi sono goduto la sfida di continuare a spingere fino alla fine, per evitare di essere sorpassato. Non vedo l'ora che arrivi la gara di domani e sono determinato a concludere il weekend positivamente, senza alcun contatto con gli avversari".

Eric Lo, primo classificato Coppa Shell: "È stata una gara esaltante e sono felicissimo di aver concluso in prima posizione! È stato un grande piacere gareggiare contro alcuni dei migliori piloti in circolazione. La mia partenza è stata promettente, ma negli ultimi giri sono stato costretto a gestire gli pneumatici, permettendo ai miei avversari di guadagnare un vantaggio. Nonostante ciò, sono entusiasta di aver vinto la mia classe. Non vedo l'ora di vedere cosa mi riserverà la gara di domani!"

Masato Yoneoka, primo classificato Coppa Shell Am: "Sono felicissimo di aver vinto la mia prima gara. Nonostante alla partenza mi abbiano sorpassato alcune auto di classe superiore alla mia, non mi sono lasciato scoraggiare e ho continuato a spingere. Per essere sicuro di essere preparato al meglio per la gara di domani, mi confronterò nuovamente con il mio coach e lavoreremo su una strategia di gara diversa".