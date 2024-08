I commenti dal podio di Gara 1 a Okayama

Con l'introduzione della nuovo 296 Challenge il prossimo anno nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, il quinto round sarà l'ultima gara nel monomarca per la 488 Challenge Evo, con tutti i piloti desiderosi di ottenere una vittoria.

Yudai Uchida, vincitore del Trofeo Pirelli: "Durante le qualifiche ero stato molto veloce nel settore 1, ma purtroppo ho commesso un errore e sono partito dalla terza posizione. In gara mi sono prodotto in una buona partenza e sono riuscito a superare Rin Arakawa per il secondo posto alla prima curva. Tuttavia, dopo il periodo di Safety Car, mi sono concentrato sulla gestione delle gomme mentre Arakawa mi raggiungeva. Nonostante il ritmo non fosse troppo sostenuto ero consapevole che il circuito non offrisse molte opportunità di sorpasso, quindi ho difeso strategicamente nei punti chiave della pista per mantenere il mio vantaggio”.

Cold Max, vincitore del Trofeo Pirelli Am: “L'anno scorso ho ottenuto tre vittorie, ma questa è la mia prima affermazione stagionale. Anche se le mie prestazioni in qualifica non sono state eccellenti, ultimamente ho avuto problemi con le partenze. Tuttavia, mi sono preso del tempo per fare delle ricerche e sono rimasto piacevolmente sorpreso dal miglioramento dei miei risultati. Inoltre, sono riuscito a preservare i miei pneumatici, il che è stato un altro grande risultato. Grazie alla mia precedente esperienza alla guida di un'auto su questo circuito, il mio allenatore è stato in grado di fornirmi indicazioni preziose, che hanno portato a un miglioramento significativo nel Settore 1 prima della gara. Infine, è una sensazione incredibile ricevere il trofeo Pirelli”.

Yasutaka Shirasaki, vincitore della Coppa Shell: “Alla fine mi sono laureato campione di classe, grazie a un giro solido e a una sessione di qualifiche di successo che mi ha permesso di superare i piloti del Trofeo Pirelli Am. Questo tipo di circuito si adatta perfettamente al mio stile grazie alla sua natura molto tecnica. In gara, però, sono stato superato dai rivali del Trofeo Pirelli Am prima della prima curva. Nonostante questa battuta d'arresto, la mia determinazione a vincere il campionato non è mai venuta meno e sono rimasto concentrato per concludere la gara in modo impeccabile. Per quanto riguarda le previsioni di domani, che prevedono pioggia, mi aspetto grandi prestazioni da parte dei piloti più esperti”.

Ryutaro Saito, vincitore della Coppa Shell Am: “Sono entusiasta di guidare per la prima volta sull'Okayama International Circuit e mi sento sicuro su questo tipo di percorso tecnico. È una bella sensazione aver ottenuto la pole position. In gara, la mia strategia è stata quella di conservare le gomme nella prima metà e poi spingere per il successo nella seconda metà. Questo ha dato i suoi frutti, perché sono riuscito a ribaltare la situazione e a conquistare la mia prima vittoria scattando dalla pole. Di recente, ho lavorato per migliorare il mio approccio in gara e ho deciso di provare a correre in monoposto su consiglio del mio allenatore. È stato di grande aiuto e ho avuto molte esperienze positive da quando ho iniziato a correre quest'anno”.