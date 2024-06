Furutani domina, Shirasaki festeggia in Gara 1 a Suzuka

Coppa Shell. Non sono stati sufficienti trenta minuti dove i colpi di scena non sono mancati rimescolando in più occasioni l’ordine di arrivo, per determinare i podi della Coppa Shell e della Coppa Shell Am. Al termine della corsa, infatti, una penalità di 30 secondi inflitta a Tsutomu Shimoyama (Cornes Shiba), transitato primo sotto la bandiera a scacchi, consegnava il successo a Shirasaki, davanti a Kazutaka Miura (Auto Cavallino) e Masaru Yoneda (Cornes Osaka). Per Shirasaki quello odierno è il secondo successo nel Ferrari Challenge Japan dopo quello di Sugo nella scorsa stagione, ottenuto dopo essersi prodotto in una eccellente rimonta dalla sesta posizione di partenza e grazie al sorpasso su Miura nel corso del dodicesimo giro. Dopo aver dominato la sessione di qualifica, Ryuichi Kunihiro (M-Auto Italia) ha concluso anzitempo la corsa insabbiandosi a pochi secondi dalla bandiera a scacchi mentre occupava la quattordicesima posizione assoluta. Nella Coppa Shell Am, il coreano Phil Kim (Nicole Competizione) che si era aggiudicato la pole, è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Shimoyama che costava a quest’ultimo la penalità che lo privava della vittoria. Questo episodio spianava la strada per la vittoria a Hiwatashi che si aggiudicava il primo trionfo nella serie davanti a Ryutaro Saito (MID Sapporo) e Norikazu Shibata (CORNES Osaka).