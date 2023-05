Fleming e Sartingen conquistano la prima gara a Misano

Coppa Shell. Partito dalla pole position, grazie al miglior tempo di 1’36’’799 fatto registrare nelle qualifiche, Axel Sartingen riesce a centrare il successo, difendendo la leadership per tutti i trenta minuti di una gara avvincente e caratterizzata anche dall’ingresso di due Safety Car in seguito ad alcuni contatti senza conseguenze per i piloti. Il primo, poco dopo la partenza, esclude dalla sfida Alexander Nussbaumer (Gohm – Scuderia GT), Christian Herdt-Wipper (Emil Frey) e Willem van der Vorm (Scuderia Monte-Carlo), scattato dalla prima fila. Alla ripartenza, è Fons Scheltema (Kessel Racing) a mettersi al diretto inseguimento del tedesco, mentre alle sue spalle Manuela Gostner (CPD – MP Racing), grazie a un’ottima rimonta che le permette di recuperare ben otto posizioni dalla griglia, raggiunge la terza piazza. Il terzetto allunga in testa alla gara, ricompattato anche dall’ulteriore ingresso della Safety Car per il ripristino della pista a seguito di un contatto tra piloti della classe Am.

Nonostante i tentativi di Scheltema e Gostner nelle fasi finali della prova, le posizioni non cambiano fino alla bandiera a scacchi. La vittoria ottenuta permette al portacolori di Lueg Sportivo - Herter Racing, che ottiene anche il punto aggiuntivo per il giro più veloce in gara, di allungare nella classifica generale provvisoria, con otto lunghezze di vantaggio proprio su Manuela Gostner e tredici su Fons Scheltema.

Non meno spettacolare la prova della classe Am, dove si contano alla fine ben 63 sorpassi. Ad uscirne vincitore è Kirk Baerwaldt, accompagnato sul podio da Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba) e da Henrik Kamstrup (Formula Racing), terzo dopo la penalizzazione di 25 secondi inflitta a Stefano Marazzi (Rossocorsa) a seguito di un contatto in un tentativo di sorpasso. Il poleman di giornata “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich), settimo al traguardo, fa registrare anche il giro più veloce in gara con il tempo di 1’38’’602.

Programma. Domenica 23 aprile la seconda giornata del Ferrari Challenge a Misano prevede le qualifiche della Coppa Shell dalle ore 9 con Gara 2 alle ore 14, mentre per il Trofeo Pirelli prove cronometrate alle ore 10.05 e bandiera verde alle ore 15.15 (tutti gli orari sono locali).