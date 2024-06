Fleming e Gostner vincono Gara 2 a Spa

La seconda giornata del penultimo round stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe sul circuito di Spa-Francorchamps registra le vittorie di Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse), che tiene aperta la corsa al titolo del Trofeo Pirelli, e di Manuela Gostner (CDP – MP Racing) nella Coppa Shell. Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) festeggia con un altro successo il trionfo nel Trofeo Pirelli Am 2023, mentre Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing) ottiene la sua prima affermazione dell’anno in Coppa Shell Am.

Il circuito nelle Ardenne ha ospitato anche l’atto conclusivo della serie britannica del monomarca del Cavallino Rampante. L’ultima corsa della stagione ha visto passare per primo al traguardo H. Sikkens (HR Owen) davanti ad Andrew Morrow (Charles Hurst) con quest’ultimo che si laurea campione del Trofeo Pirelli. In Coppa Shell, Paul Hogarth (Stratstone Manchester) festeggia il titolo con il sesto successo stagionale.

Trofeo Pirelli. Dopo la pole position ottenuta in mattinata, in una sessione di qualifica resa più incerta dalle condizioni di asfalto ancora in parte bagnato dalla pioggia della notte, Thomas Fleming mantiene la leadership per tutta la prova e taglia per primo il traguardo. La gara si è conclusa in regime di Safety Car per un’uscita di pista senza conseguenze nelle retrovie a pochi minuti dalla fine. Il giovane pilota britannico, che guadagna anche il punto aggiuntivo del giro veloce in 2’23”129, riduce così a 19 punti il distacco dal leader della classifica generale, Eliseo Donno (Radicci Automobili). Dopo la vittoria di ieri, il salentino si deve accontentare del quarto posto, recuperando comunque tre posizioni dalla griglia di partenza. Sul podio sale, invece, Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest), secondo, abile a respingere fino alla fine i tentativi di sorpasso di un determinato Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport), terzo.

Fine settimana perfetto, nel Trofeo Pirelli Am, per il neocampione della serie Franz Engstler, che fa registrare anche nella seconda giornata sul circuito belga la pole position, il giro più veloce con il tempo di 2’25”430 e il primo posto, dopo una prova condotta sempre in testa. Serrata la sfida alle sue spalle con Hendrik Viol (Scuderia Praha) secondo, che bissa il risultato di Gara 1, mentre il terzo posto va all’americano Enzo Potolicchio (Ferrari of Central Florida) grazie al sorpasso decisivo ai danni di Claus Zibrandtsen (Formula Racing), quarto.

Classifiche. Con una vittoria a testa in Belgio, Eliseo Donno e Thomas Fleming continuano la sfida nel Trofeo Pirelli, che vede l’italiano avanti come detto di 19 lunghezze e verdetto rinviato all’ultimo appuntamento della stagione sul circuito del Mugello, nella settimana delle Finali Mondiali a fine ottobre. Franz Engstler, laureatosi campione del Trofeo Pirelli Am, vanta ora 70 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore.