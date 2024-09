Ferrari Racing Days; al Nürburgring i protagonisti del Club Competizioni GT

I Ferrari Racing Days, che nel fine settimana saranno ospitati sull’iconico circuito del Nürburgring in Germania, vedranno in pista anche gli straordinari modelli impegnati nel Club Competizioni GT, l’esclusivo programma della Casa di Maranello che riunisce i modelli del Cavallino Rampante che hanno fatto la storia delle gare Gran Turismo negli ultimi 30 anni.

Saranno 15 le vetture portate in pista dai clienti nelle sei sessioni (quattro da 90 minuti e due da 240 minuti) in calendario tra mercoledì 5 e lunedì 9 settembre. Diverse le 488 GT3 e 488 GT Modificata presenti, ma anche una F430 GT e una 296 GT3, l’ultima nata in Casa Ferrari.

Al debutto nel 2023 sul circuito di Daytona, la 296 GT3 raccoglie i valori della “gemella” stradale, la 296 GTB, pur con sostanziali modifiche sul piano meccanico e aerodinamico – il propulsore sei cilindri per esempio è stato de-ibridizzato rispetto alla versione stradale –, grazie all’impegno e all’esperienza maturata nelle competizioni internazionali. Vettura versatile, è sviluppata senza dimenticare le esigenze dei gentleman driver, tanto di quelli che puntano alle vittorie, quanto di coloro i quali amano divertirsi gareggiando in pista.

Proprio sul tracciato tedesco, la 296 GT3 ha colto nel maggio 2023 uno straordinario successo vincendo per la prima volta nella storia di Ferrari la 24 Ore del Nürburgring; il medesimo modello ha inoltre vinto la 24 Ore di Daytona nel gennaio 2024 riportando il Cavallino Rampante al successo nella prestigiosa maratona americana a dieci anni di distanza dall’ultima volta.