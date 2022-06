I commenti dal podio di Gara 2

Stuart Marston, secondo classificato Coppa Shell: “È incredibile. Sapevo che sarebbe stata dura fin dall'inizio. Paul Rogers e Paul Simmerson erano davanti alla partenza, ma sono riuscito a superarli al primo giro. Poi ho provato a tenere il ritmo di Jason Ambrose, ma era più veloce e alla fine le gomme hanno iniziato a consumarsi e quindi ho evitato di correre ulteriori rischi. Negli ultimi giri ho dovuto guardarmi anche negli specchietti perché avevo il timore che gli avversari potessero prendermi, ma ho tenuto duro e ho conquistato il mio primo secondo posto. Sono soddisfatto della mia prestazione: è un altro passo avanti”.

Paul Simmerson, terzo classificato Coppa Shell: “La seconda gara è andata meglio della prima: è stata molto combattuta. Ho fatto una buona partenza, pensavo di andare bene e mi trovavo in lotta con Rogers, poi Marston ci ha superato entrambi. Rogers mi stava attaccato e pensavo che insieme avremmo potuto prendere Marston, ma in realtà la battaglia con Rogers mi ha frenato. Più avanti nella gara, le gomme di Marston si sono deteriorate e ho diminuito lo svantaggio. Se avessi voluto rischiare, avrei potuto superarlo in curva 1, 3 o 5, ma non ero abbastanza vicino per affondare l’attacco”.