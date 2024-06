Tripletta di Morrow e Hogarth

Il secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK a Oulton Park è stato condizionato, nelle fasi iniziali, dalla pioggia caduta durante le sessioni di prove libere. I 16 piloti sono scesi sulla pista nella configurazione internazionale del circuito della contea del Cheshire, mentre i leader di classe Andrew Morrow (Charles Hurst) e Paul Hogarth (Stratstone Manchester) hanno cercato subito di mettersi in evidenza. Molti hanno faticato a trovare il proprio ritmo, ma il ritorno del sole, appena prima delle qualifiche, ha permesso a tutti di passare alle gomme slick. Nonostante H. Sikkens (HR Owen) sia stato in testa nel Trofeo Pirelli per la maggior parte della sessione, a 5 minuti dalla fine e con l'aumento dell'aderenza, Morrow ha preceduto il rivale per un solo decimo con il tempo di 1’40’’419, ottenendo la sua terza pole consecutiva. In Coppa Shell il più veloce è stato Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) registrando il crono 1’41’’393, mentre il pilota di casa Paul Hogarth (Stratstone Manchester) si è qualificato secondo.

Trofeo Pirelli. Alla partenza avvenuta sotto il sole, il poleman Morrow ha provato a capitalizzare il vantaggio, ma Sikkens è riuscito a prendere il comando alla seconda curva. Alle loro spalle Carl Cavers (Graypaul Nottingham) si è avvicinato, pronto a sfruttare qualsiasi errore dei due sfidanti. A metà gara, Morrow, dopo vari tentativi è passato in testa alla Old Hall, difendendo la prima posizione fino alla bandiera a scacchi.



Cavers non è riuscito a colmare il deficit nei confronti di Sikkens, dimostrando quanto siano sottili i margini tra le Ferrari 488 Challenge Evo su un tracciato così impegnativo. "Qui è davvero difficile sorpassare, a meno che qualcuno non commetta un errore – ha dichiarato Cavers -. Morrow è stato bravo a sfruttare un piccolissimo errore di Sikkens per portarsi al primo posto".

Ancora una volta Morrow è riuscito a prendere tutti i punti a disposizione tra vittoria, pole position e giro più veloce.

Coppa Shell. Paul Hogarth, ha continuato la propria striscia vincente, cogliendo il terzo successo consecutivo nella sua classe, sul circuito di casa, vivendo a soli 20 minuti dall’autodromo. "È il migliore del calendario", lo ha definito il portacolori di Stratstone Manchester. Partendo dalla seconda posizione, per raggiungere la vittoria, ha dovuto superare il poleman Simmerson. I due avversari, che sono anche amici da tanti anni, sono stati molto vicini durante i primi giri, senza entrare in contatto e lottando in un confronto pulito.

Dopo essere stato superato da Hogarth alla Old Hall, Simmerson non è riuscito a recuperare nonostante abbia spinto in ogni curva. Anche Paul Rogers (JCT600) e Jonathan Satchell (HR Owen) hanno combattuto una battaglia serrata per tutti i trenta minuti, ma è stato Satchell a conquistare l'ultimo posto sul podio nella Coppa Shell.

Sfortunato Stuart Marston (Maranello Sales), costretto al ritiro anticipato, dopo che un incidente nelle qualifiche aveva danneggiato la sua vettura e il team non era riuscito a ripararla completamente.

Domani, seconda giornata a Oulton Park con le qualifiche in programma alle 10:00, mentre Gara 2 prenderà il via alle 15:15. A differenza di oggi, sono previste condizioni asciutte e soleggiate per l'intera giornata.