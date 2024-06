La pioggia condiziona la seconda giornata al COTA

Trofeo Pirelli. Dopo un contatto in Gara 1 che gli ha precluso il podio, Roberto Perrina (Ferrari Seattle) è riuscito a riscattarsi domenica, partendo dalla pole position e tagliando il traguardo per primo senza correre rischi. È stata la sfida per le restanti prime cinque posizioni a catturare l'attenzione del pubblico, con Martin Burrowes (Ferrari of Quebec) e Jason McCarthy (Wide World Ferrari) che sono riusciti a prevalere nella battaglia che si è protratta fino alla bandiera a scacchi.

Nel Trofeo Pirelli Am, Brian Cook (Ferrari of Seattle) ha ottenuto la vittoria di classe e si è piazzato al sesto posto assoluto, con Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida) che ha chiuso secondo, guadagnando una posizione rispetto al risultato di sabato. Il podio della classe è stato completato da Christopher Cagnazzi (Ferrari of Long Island).

Coppa Shell. I concorrenti della Coppa Shell sono stati i primi, domenica, ad affrontare la pista in condizioni di bagnato, e Sureel Choksi (Ferrari of Denver), partito dalla prima posizione è riuscito a mantenere il comando fino al traguardo. John Viskup (Boardwalk Ferrari) ha inseguito Choksi per tutto il tempo e dopo aver rischiato di finire in testacoda ha recuperato un terzo posto. Robert McWilliams (Ferrari of Washington) durante le concitate azioni di gara è riuscito a superare Viskup e si è piazzato secondo.

Nella Coppa Shell Am, i piloti sono stati attenti per tutti i 30 minuti di gara e hanno mantenuto la loro posizione nella top 10 generale. Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage) ha conquistato la seconda vittoria del weekend, mentre Bryan Waltersdorf (Continental AutoSports) e Dana Goodwin (Ferrari of Seattly) l'hanno seguito in seconda e terza posizione di classe.