Le dichiarazioni dal podio di Gara 2 a Suzuka

Dopo il meteo sereno che ha caratterizzato Gara 1, la seconda prova del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan a Suzuka, teatro del quarto atto stagionale, si è svolta sotto la pioggia. La gara è stata molto variabile e le posizioni di partenza sono cambiate drasticamente.

Yudai Uchida, vincitore Trofeo Pirelli: "Nelle qualifiche, caratterizzate dalla pioggia, sono rimasto imbottigliato nel traffico, ma sono riuscito a fare un buon tempo e sono felice di aver conquistato la pole position. In gara sono stato passato da Akihiro Tsuzuki al secondo posto nel corso del primo giro. Tuttavia, nella seconda metà della prima tornata, sono riuscito ad aumentare il mio ritmo. Sapevo che la bandiera rossa emessa nel primo giro sarebbe stata revocata a breve, quindi ho calcolato a ritroso il tempo rimanente e ho deciso che avrei potuto mantenere le gomme in buone condizioni e, dopo la ripresa della gara, sono andato a tutto gas per cercare di staccare il secondo posto. Negli ultimi 10 giri, mentre superavo i doppiati, ho perso il controllo della vettura in un tratto bagnato e con detriti dei pneumatici uscendo di pista e ribaltandomi. Tuttavia, il danno sembra essere minimo, quindi le riparazioni dovrebbero essere completate entro Okayama".

Motohiro Kotani, vincitore Trofeo Pirelli Am: "Sono rimasto deluso nel finale di Gara 1, quindi volevo rifarmi in Gara 2. In qualifica pioveva, ma ho fatto del mio meglio. Mi sono comportato bene in partenza e sono arrivato in testa, ma ero preoccupato perché stavo usando gomme usate. Quindi è entrata la safety car e sono stato un po' fortunato perché il numero di giri si è ridotto. Dopo la ripresa della gara, il mio coach mi ha comunicato il distacco dal secondo posto, così ho potuto guidare con fiducia. È singolare che tutte e tre le mie vittorie nel campionato siano arrivate a Suzuka. In realtà mi trovo meglio al Fuji Speedway.”

Phil Kim, vincitore Coppa Shell: "In qualifica pioveva, ma ho avuto la possibilità di fare delle prove sul circuito di Suzuka a marzo, quindi ho fatto del mio meglio sulla base di quell'esperienza e ho concluso al quarto posto. Anche oggi le condizioni erano difficili, con alcune pozzanghere, ma anche in queste condizioni conoscevo l'elevata aderenza delle gomme slick e sono stato bravo ad adattarmi ai cambiamenti dell'ambiente, così sono riuscito a superare sempre più piloti. Sono felice di aver ottenuto la mia seconda vittoria, ma non so cosa succederà nell'ultima gara sul Circuito Internazionale di Okayama, visto che sarà la mia prima volta lì."

Masafumi Hiwatashi, vincitore Coppa Shell Am: "Nelle qualifiche, sotto la pioggia, non sono riuscito a fare il tempo che volevo e sono arrivato quarto, il che è stato frustrante, ma in gara sono partito bene e ho preso subito il comando. Verso la fine della gara, Yusaku Maezawa mi ha raggiunto e mi sono trovato in difficoltà, ma sono riuscito a staccarlo e a conquistare la mia quarta vittoria della stagione. Con questa vittoria, sono aumentate anche le sue possibilità di vincere il campionato di classe. Non conosco bene la pista di Okayama, sede dell’ultima gara della stagione, ma mi eserciterò al simulatore e cercherò di ottenere un buon risultato.”