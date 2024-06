Vittorie dalla pole per Uchida e Shimoyama in Gara 2 al Fuji

Trofeo Pirelli. Nella gara del Trofeo Pirelli, il campione in carica Yudai Uchida (Rosso Scuderia) ha dominato fin dalla partenza, mantenendo un vantaggio importante dopo aver conquistato la pole position. Il giovane Yugo Iwasawa (Ferrari Japan) non è riuscito a raggiungere il leader del Trofeo Pirelli Am Makoto Fujiwara. L’impressionante prestazione di Uchida gli ha permesso di concludere con oltre 25 secondi di margine su Fujiwara, assicurandosi una domenica perfetta con un successo dalla pole alla bandiera a scacchi.

Makoto Fujiwara (Cornes Shiba) continua il dominio nel Trofeo Pirelli Am, essendosi assicurato la sua seconda pole consecutiva dopo quella in Gara 1, dove però si era ritirato per problemi tecnici. In Gara 2 è stato seguito da vicino dai suoi compagni di squadra AKITA (Cornes Nagoya) e Kanji Yagura (Cornes Osaka). Nonostante le difficili circostanze, Fujiwara ha dimostrato le sue capacità conqusitando una vittoria dalla pole position.

Coppa Shell. Tsutomu Shimoyama (Cornes Shiba) ha conquistato il gradino più alto del podio nella Coppa Shell, dopo aver fatto il suo debutto in Gara 1 a Suzuka. Poco dietro di lui si è trovato Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia), fino ad allora dominatore del campionato con tre vittorie di fila e un successo dalla pole in Gara 1. La battaglia si è accesa ancora di più ed è diventata una sfida a tre con l’arrivo di Phil Kim (Nicole Competizione). Tuttavia, Shirasaki è finito in testacoda al giro 15, permettendo a Shimoyama di conquistare la sua prima vittoria dalla pole tenendo a distanza l’inseguitore Kim.

Nella Coppa Shell Am Yusaku Maezawa (Cornes Shiba) è stato brillante nel suo debutto nel Ferrari Challenge, conquistando il primo posto in qualifica. A breve distanza si è posizionato Masafumi Hiwatashi (European Version), che a sua volta aveva conquistato una vittoria dalla pole in Gara 1. I due hanno dato vita a un’accesa battaglia per la testa sin dalla partenza, con Hiwatashi capace di prendere la prima posizione in curva 1 al quinto giro. Maezawa è però riuscito a riprendersi la posizione nella stessa curva all’ottavo giro, ottenendo la vittoria al suo primo round in carriera: un debutto decisamente impressionante.

Prossimo appuntamento. Le emozioni proseguiranno nel Round 3 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan previsto dal 7 al 9 giugno, quando le Ferrari 488 Challenge Evo scenderanno in pista a Sportsland Sugo, circuito che si trova nella prefettura di Miyagi.