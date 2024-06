Ferrari Challenge Japan 2024 si prepara all'inizio della stagione

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, che lo scorso anno ha celebrato il debutto dell'atteso campionato giapponese, tornerà dal 5 al 7 aprile 2024 sul circuito di Suzuka, come gara di supporto al Gran Premio del Giappone di F1. Il primo round sarà trasmesso in diretta su YouTube il 6 aprile alle 13:10 e il 7 aprile alle 9:45. Le gare di quest'anno promettono di essere ancora più emozionanti, con cinque eventi nell'arco di cinque mesi fino ad agosto, comprese le tappe al Fuji Speedway e in altri rinomati circuiti giapponesi.

Nell'anno inaugurale, il 2023, la serie ha visto una media di 22 vetture per gara, per un totale di 5 eventi del Ferrari Challenge Japan. Quest'anno, si prevede che altre cinque vetture si uniranno all'intera stagione, portando la partecipazione prevista a 27 auto, con 29 488 Challenge Evo sulla griglia di partenza a Suzuka. Questa crescita sottolinea il crescente interesse ed entusiasmo che circonda il Ferrari Challenge Japan, segnalando una traiettoria promettente per la serie. Quest'anno, tre nuovi piloti ventenni entreranno nella classe Trofeo Pirelli e nella classe AM per sfidare i migliori piloti, un'opportunità per scoprire nuovi talenti.

In vista dell'apertura della stagione, il 3 aprile si è tenuta all'Ariake Arena la "A Ferrari Night", riservata esclusivamente ai proprietari di Ferrari. All'evento hanno partecipato Charles Leclerc e il Team Principal della Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur. L'evento si è svolto in un'atmosfera elettrizzante con l'esposizione di vetture storiche della Serie Challenge, tra cui F355 Challenge, F430 Challenge, 458 Challenge e 488 Challenge Evo, per celebrare sia il Gran Premio del Giappone di F1 sia il Ferrari Challenge Japan.

Andrea Mladosic, Responsabile di Ferrari Challenge & Corso Pilota: "Dopo gli ottimi risultati della prima stagione, il secondo anno del Ferrari Challenge Japan prende il via con un numero decisamente elevato di partecipanti, a conferma dell'importanza della passione e dell'interesse intorno a questa serie e al nostro marchio in Giappone. Con 29 piloti al via del round inaugurale di Suzuka, che svolgerà un ruolo di supporto a quello del Campionato del Mondo di F1, e una media di 27 concorrenti per gara, siamo molto fiduciosi dello spettacolo che possiamo offrire a tifosi e appassionati. Abbiamo continuamente migliorato l'esperienza dei partecipanti fornendo un calendario emozionante che si evolve con il mercato. Restiamo impegnati a investire nella preparazione della stagione 2025, che vedrà il debutto del 296 Challenge in questo Paese".

Il canale ufficiale Ferrari di Youtube offrirà lo streaming in diretta delle gare: Gara 1, sabato 6 aprile 13:10 ora locale: https://youtube.com/live/px970BkyWpM ; Gara 2, domenica 7 aprile 9:45 ora locale: https://youtube.com/live/BMiS1jCk3I4