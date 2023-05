Bis di Donno e sigillo di Manuela Gostner: vittorie italiane a Valencia

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe manda in archivio il primo round stagionale con la seconda vittoria nel fine settimana di Valencia di Eliseo Donno (Radicci Automobili) nel Trofeo Pirelli e il trionfo di Manuela Gostner (CDP – MP Racing) nella Coppa Shell. Il circuito Ricardo Tormo, che ha visto una buona cornice di pubblico nella due giorni di gare, ha registrato anche il bis di Franz Engstler (Charles Pozzi – GT Racing) nel Trofeo Pirelli Am e l’affermazione di “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich) nella Coppa Shell Am. Prossimo appuntamento per il monomarca del Cavallino Rampante in aprile a Misano in Italia.

Trofeo Pirelli. Il nuovo record della pista per il Ferrari Challenge con il tempo di 1:34.325 nelle qualifiche del mattino, il giro più veloce in gara in 1:36.405 e tutti i 30 minuti condotti in testa alla gara: sono i numeri che fotografano il dominio di Eliseo Donno, che conclude così un’altra giornata perfetta sul circuito spagnolo e si lancia in vetta alla classifica generale. Dietro al salentino, la corsa vive la sfida tra Thomas Fleming (HR Owen) e Max Mugelli (CDP – Eureka Competition), con quest’ultimo che difende con successo la seconda piazza, confezionando così la doppietta italiana nella classe principale. Il britannico, invece, penalizzato alla fine di 5 secondi per ripetuto superamento dei limiti del tracciato, deve lasciare il terzo gradino del podio a Szymon Ladniak (Gohm – Scuderia GT), al suo debutto nella serie.



Anche il Trofeo Pirelli Am ha un suo protagonista assoluto in terra valenciana: Franz Engstler, partito anche oggi dalla pole, conquista un’altra vittoria con giro veloce. Dietro di lui si piazzano Nicolò Rosi (Kessel Racing), che migliora così il buon quarto posto di Gara 1, e Hanno Laskowski (Emil Frey), terzo ieri. In una prova caratterizzata da ben 83 sorpassi, molto serrata è anche la lotta per le posizioni ai piedi del podio, con Danilo Del Favero (Penske Sportwagen Hamburg) che alla fine conquista il quarto posto davanti a Lucky Khera (Graypaul Birmingham), quinto, e a Mohamed Hamdy (Ezz Elarab Automotive Company), sesto.