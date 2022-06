Le voci dal podio di Gara 1

John Wartique, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Se devo essere sincero la partenza in pole non mi ha avvantaggiato per niente, anzi, ho completamente sbagliato le prime mosse. Ho cambiato marcia troppo presto e mi sono ritrovato a duellare con Doriane Pin. Non mi sono reso conto che lei fosse alla mia sinistra e ho provato a spingere al massimo, mostrandomi anche un po’ aggressivo. Non sono però il tipo che ama distruggere le auto degli altri e quindi, alla fine ho mollato. Ma d’altra parte è un circuito dove la prima posizione è difficile da gestire. Un circuito che in ogni caso mi è piaciuto: certo è frustrante ottenere i migliori tempi per tutto il fine settimana e poi chiudere secondi. Vedremo di fare meglio domani”.

Josef Král, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Considerate le circostanze non posso che essere soddisfatto. Sapevo che avrei guidato per la prima volta questa vettura solo poche ore prima delle prove libere: non l’avevo mai testata e ho fatto solo tre giri di pista! Non sapevo cosa aspettarmi: per questo motivo sono felice e anche sorpreso di essere riuscito a conquistare subito il podio. Devo ancora abituarmi alla vettura. Alla fine, mi sono divertito. Fa molto caldo, però è stato entusiasmante!”.