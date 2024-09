Al Nürburgring parte lo sprint finale del Ferrari Challenge Europe

Dopo la pausa estiva riparte il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che vivrà gli ultimi due appuntamenti stagionali prima delle Finali Mondiali di Imola. Nel fine settimana (5-8 settembre) sarà il mitico circuito del Nürburgring, in Germania, ad ospitare il monomarca del Cavallino Rampante all’interno dei Ferrari Racing Days che vedranno scendere in pista tutti i programmi e le esclusive esperienze pensate per i clienti della Casa di Maranello.

L’appuntamento tedesco è chiamato a fare luce sulle sfide in vetta alle classifiche generali delle quattro classi che vedono impegnate le nuove e performanti 296 Challenge, dopo che il round di fine luglio al Paul Ricard ha visto assegnare il primo titolo 2024 nel Trofeo Pirelli 488.

Trofeo Pirelli. Dopo le due vittorie in terra francese, la classe principale della serie ha come favorito d’obbligo il giovane pilota italiano Giacomo Altoé (Emil Frey Racing), già protagonista anche nei campionati GT3. Altoé guida la graduatoria con 27 lunghezze di vantaggio su Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa) e 28 su Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team), chiamati a tenere ancora viva la contesa. Tra i piloti fuori dai giochi di classifica proveranno a conquistare la prima vittoria l’americano Dylan Medler (Pellin Racing) e il giovane Luigi Coluccio (Radicci Automobili – Best Lap – FCI) che bene hanno figurato nei precedenti appuntamenti.

Le cinque vittorie consecutive hanno proiettato Claus Zibrandtsen (Formula Racing) in vetta alla classifica del Trofeo Pirelli Am, con un discreto margine sugli inseguitori. Alle sue spalle proveranno a contrastare la fuga del danese sia Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport) sia Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) rispettivamente a 25 e 26 punti dalla testa. Tre i volti nuovi in pista al Nürburgring nella classe che vedrà al via 20 dei 71 piloti che animeranno il fine settimana: si tratta di Michael Verhagen (Ferrari Warszawa), Ivan Velasco Sanchez (MERTEL Motorsport) e dell’italiano Federico Al Rafai (Rossocorsa).

Coppa Shell. Sul circuito di casa, il francese Henry Hassid (Kessel Racing) ha conquistato la doppietta che lo avvicina decisamente al titolo. A contendergli la corona della serie rimane una sempre combattiva Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM), staccata di 44 punti, mentre non ancora matematicamente esclusi dalla corsa sono Tibor Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa) e John Dhillon (Graypaul Nottingham). Anche in Coppa Shell un nuovo ingresso con il polacco Andrzej Lewandowski (Autohaus Ulrich).

Quarantacinque sono i punti di margine che vanta sul più immediato inseguitore Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) che a Le Castellet ha centrato la quinta e la sesta vittoria di una stagione di debutto straordinaria. Se Eric Cheung (Formula Racing) proverà a sfidare il greco nella classifica generale, per gli altri contendenti si tratterà di conquistare in Germania una vittoria di prestigio.

Trofeo Pirelli 488. Titolo come detto già assegnato nella classe dedicata alle vetture 488 Challenge Evo, con Fabrizio Fontana (Formula Racing) che non sarà presente al Nürburgring. Via libera quindi agli altri piloti della serie pronti a sfidarsi nelle due prove in terra tedesca.

Programma. Nel ricco programma dei Ferrari Racing Days, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe scenderà in pista già giovedì 5 settembre con i test e le prove libere. Venerdì 6 è giornata di qualifica con la prima sessione di Coppa Shell Am alle ore 9.00, il Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am alle 11.30, Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488 alle 12.15. Nel pomeriggio la seconda sessione di qualifica in vista di Gara 2, con Coppa Shell Am alle 14.40, Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am alle 17.10 seguita alle 17.55 da Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488. Gara 1 sabato 7 settembre a partire dalle 9.20 con la Coppa Shell Am. Alle 12.30 il Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 15.20 Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488. Programma identico anche negli orari per domenica 8 quando si disputerà Gara 2 delle varie classi.

Le sessioni di qualifica e le gare saranno trasmette in diretta in streaming gratuito, con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale ufficiale YouTube Ferrari.