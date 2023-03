Ferrari Challenge, Clarke, Uchida e Kamiue festeggiano ad Abu Dhabi

Ad Abu Dhabi Jeremy Clarke ha vinto Gara 1 del Winter Challenge, ospitato dal circuito di Yas Marina in occasione dei Ferrari Racing Days, mentre Yudai Uchida, primo tra i piloti della serie Asia Pacific, festeggia il titolo 2022 nel Trofeo Pirelli Am. Shigeru Kamiue è incoronato campione negli Emirati Arabi Uniti e mette in bacheca la Coppa Shell Am della medesima serie APAC.

Trofeo Pirelli Winter Challenge. Jeremy Clarke (Ferrari of Beverly Hills) ha conquistato il primo posto nel Trofeo Pirelli in Gara 1. Partendo dalla prima posizione in griglia, l’americano ha mantenuto la posizione per l’intero arco della corsa. È stata una gara adrenalinica, con Clarke che ha ottenuto il miglior tempo sul giro in 1'57''780, e Matt Kurzejewski (Ferrari Westlake) che si è dovuto difendere da Carl Cavers (Graypaul Nottingham) per assicurarsi il secondo posto sul podio.

Coppa Shell Winter Challenge. James Geddie (Al Tayer Motors), partito in ottava posizione e secondo nella sua categoria, nel primo giro è stato autore di una notevole rimonta, conquistando la leadership, dopo che un incidente ha costretto Tani Hanna (Formula Racing) a ritirarsi dopo un contatto. Mohamed Alqamzi (Al Tayer Motors) si è aggiudicato il secondo posto con un'ottima prestazione. La terza piazza è stata conquistata da Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills), dopo che Maya Hartage (Al Tayer Motors) è stata costretta a scontare una penalità per drive through al 12° giro.

Trofeo Pirelli Am APAC. Tra Yudai Uchida e Nobuhiro Imada, entrambi portacolori di Rosso Scuderia, la sfida per il titolo è stata avvincente e si è protratta per tutta la stagione. Dopo il ritiro a Dubai lo scorso fine settimana, a Imada non è andata molto meglio in questa gara. Alla fine, a festeggiare è stato Uchida, che ad Abu Dhabi - dopo il terzo posto assoluto e il primo nella sua categoria - è stato incoronato campione della serie APAC nel Trofeo Pirelli AM.

Nel corso dell'anno Uchida è salito sul gradino più alto del podio ben sette volte, registrando due successi a Suzuka, uno rispettivamente al Mugello e a Imola, due nel recente appuntamento di Dubai e uno ad Abu Dhabi. Nelle restanti gare della stagione, il pilota giapponese non è mai sceso sotto il secondo posto, conquistando così punti fondamentali. Uchida, alla sua quarta stagione nel Ferrari Challenge, mette in bacheca il secondo titolo nel Trofeo Pirelli AM dopo quello del 2020.

Al traguardo Philippe Prette (Blackbird Concessionaires) si è piazzato al secondo posto e Nobuhiro Imada è arrivato terzo dopo un incidente al tredicesimo giro.

Coppa Shell APAC. Kanji Yagura (Cornes Osaka), conducendo sin dal primo giro, non ha dato alcuna opportunità di sorpasso ai suoi avversari e ha firmato il miglior tempo in 1'59''77. La seconda e la terza posizione sono state conquistate da Eric Chueng (Blackbird Concessionaires) e Kazuyuki Yamaguchi (Cornes Osaka).

Nella Coppa Shell Am Shigeru Kamiue (European Version) e Baby KEI (Cornes Osaka) si sono sfidati per il primo posto, alla fine ottenuto da Baby Kei. Per Kamiue, in ogni caso, non mancano i motivi per festeggiare. Il pilota giapponese, infatti, alla sua prima stagione nel campionato monomarca del Cavallino Rampante, vince il titolo della classe, ed entra nell'albo d'oro della serie grazie a due vittorie, ottenute a Imola e a Dubai.

Prossima gara. Domenica 5 febbraio a Yas Marina le qualifiche, dalle 11.05, determineranno la griglia di gara 2, al via dalle 18.40 (tutti gli orari sono locali).