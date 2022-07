Le voci dei vincitori di Gara 1

Una battaglia avvincente con un'eccellente tecnica di gara e azioni spettacolari dall'inizio alla fine. I commenti dei vincitori.

Nobuhiro Imada, vincitore del Trofeo Pirelli AM: "Credo che il posizionamento in pista sia molto importante in questa gara. Anche se ho commesso degli errori nel primo turno, sono riuscito a dare il massimo e ho avuto la fortuna di conquistare la pole position. Ero fiducioso nella gestione degli pneumatici, che ha funzionato e quindi la seconda parte è andata bene. Mi è dispiaciuto non essere riuscito a vincere a Suzuka, perché pensavo di essere più competitivo su quel circuito. Ma oggi ho vinto e mi sento molto più fiducioso per il prosieguo del campionato. Continuerò a gareggiare nei 4 round rimanenti e farò del mio meglio per diventare campione della serie".

Kanji Yagura, vincitore della Coppa Shell: "A Suzuka ho partecipato alla Coppa Shell AM, ma sono stato promosso alla Coppa Shell vincendo due gare consecutive. Oggi mi sono qualificato in 7ª posizione, ma ho dovuto perdere 3 posizioni per partire dalla 10ª in griglia, poiché ho dovuto cambiare il mio pneumatico danneggiato con uno nuovo per Gara 1. Tuttavia, gli altri piloti erano in difficoltà e sono riuscito a sorpassarli durante la gara. Alla bandiera a scacchi mi aspettavo di essere 3° o 4° di classe, ma ho vinto la gara! Mi dispiace di essere entrato in contatto con il mio avversario all'ultima curva".

Masa Katsumata, vincitore della Coppa Shell AM: "Quando avevo 12 anni, ho guardato le gare di F1 e ho visto la Ferrari al Fuji Speedway nel 1976 attraverso la rete metallica e ho deciso di diventare un pilota amatoriale. Una volta ho abbandonato le corse per motivi di budget, ma ora che sono tornato a correre non sono mai stato così felice in vita mia. La vittoria di oggi non è mia, ma è merito del sostegno delle persone che mi circondano, soprattutto della mia famiglia. Oggi la temperatura in pista era elevata e non era facile mantenere il grip degli pneumatici. In realtà ho concluso al secondo posto, ma a causa della penalità del pilota che mi precedeva ho avuto la fortuna di vincere. Domani verrà la mia famiglia e voglio assolutamente vincere di nuovo davanti a loro".