F1 Clienti e XX Programme ad Abu Dhabi

L’intenso programma dei Ferrari Racing Days vedrà scendere in pista sul circuito di Yas Marina, nel fine settimana, anche F1 Clienti ed XX Programme. I due programmi non competitivi sono pensati dalla Casa di Maranello per i clienti che desiderano testare le monoposto che hanno fatto la storia del Campionato del Mondo di Formula 1 e le vetture “laboratorio” non omologate per la strada, che portano all’estremo soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Ad alternarsi con le sessioni cronometrate e competitive del Ferrari Winter Challenge, che per la seconda volta consecutiva si corre sulla pista degli Emirati Arabi Uniti, saranno quindi vetture iconiche e spettacolari che permetteranno ai proprietari di mettersi alla prova tra i cordoli di uno dei tracciati più iconici del terzo millennio.

Ad attirare lo sguardo di coloro che si presenteranno sul circuito di Yas Marina sarà senza dubbio la Ferrari F138, la monoposto che ha partecipato al Mondiale di Formula 1 nel 2013, l’ultima in cui è stato utilizzato l’iconico motore V8. Nel complesso, invece, sono nove le vetture appartenenti all’XX Programme, lanciato nel 2005 dalla Casa di Maranello, iscritte all’evento mediorientale. Sotto i riflettori del circuito di Abu Dhabi vi saranno tre 599XX e sei FXX-K Evo. Nello sviluppo di quest'ultima è stata fondamentale l'esperienza maturata dagli ingegneri di Maranello nelle corse, tanto che il motore V12 adottato da questa vettura raggiunge la straordinaria potenza di 1050 CV con una coppia massima di 900 Nm.