Doppietta di Pin e Ziemian a Budapest

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe chiude il suo terzo appuntamento, nell’anno della sua trentesima edizione, con altre due gare avvincenti e combattute sul tracciato dell’Hungaroring. Nella seconda prova del fine settimana si confermano Doriane Pin (Scuderia Niki - Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e Roman Ziemian (FML - D2P) nella Coppa Shell. Nel Trofeo Pirelli Am prima affermazione nel 2022 per Nicolò Rosi (Kessel Racing), mentre nella Coppa Shell Am primo sigillo di Herdt-Wipper (Saggio München), appena entrato nella classe.

Trofeo Pirelli. Il round ungherese è sicuramente favorevole a Doriane Pin che, grazie a due vittorie, riesce a incrementare il proprio vantaggio in classifica nei confronti del più diretto inseguitore John Wartique (FML - D2P), il quale chiude in seconda posizione una corsa condizionata dall’incidente alla prima curva che ha provocato l’ingresso della Safety Car. Nel contatto sono coinvolti numerosi piloti e a farne maggiormente le spese sono Eliseo Donno (CDP - Best Lap) e David Gostner (CDP - MP Racing), entrambi costretti al ritiro. Alla ripartenza, Pin non si lascia sorprendere dal belga ed imprime il forcing decisivo che le permette di tagliare il traguardo in prima posizione con un discreto margine su Wartique. Terza piazza per Luka Nurmi (Formula Racing), mentre finisce ai piedi del podio Josef Král (Scuderia Praha).

Tra gli Am, vince in rimonta Nicolò Rosi che approfitta di un errore di Marco Pulcini (Al Tayer Motors) mentre era al comando, per portarsi in prima posizione e mantenerla fino alla bandiera a scacchi. Sull’ultimo gradino del podio sale Alessandro Cozzi (Formula Racing). Fuori dalla lotta di vertice il leader della classe, Ange Barde (SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST), che dopo aver perso posizioni a causa dell’incidente iniziale, ha poi scontato un drive-through per partenza anticipata, terminando in quinta posizione.