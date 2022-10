Donno e Kirchmayr prime gioie al Mugello. A Barde il titolo del Trofeo Pirelli Am

Nel giorno in cui il circuito del Mugello registra le prime affermazioni stagionali di Eliseo Donno (CDP – Best Lap) nel Trofeo Pirelli e di Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) nella Coppa Shell, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe assegna il primo titolo 2022. Con la nona vittoria dell’anno, Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST) si laurea, infatti, matematicamente campione del Trofeo Pirelli Am 2022, conquistando il suo quinto trofeo nella storia del monomarca del Cavallino Rampante. Ad Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing) va la prova di Coppa Shell Am.

L’autodromo di Scarperia ospita in contemporanea anche il terzo round del Ferrari Challenge APAC, che vede i successi di Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia) nel Trofeo Pirelli Am, di Kazuyuki Yamaguchi (Cornes Osaka) nella Coppa Shell e Baby Kei (Cornes Osaka) nella Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli. Non basta la nona pole position stagionale, ottenuta con il tempo di qualifica di 1’49”732, ad assicurare a Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) un nuovo successo nella sua straordinaria stagione. La francese viene superata al via dall’ottimo spunto di Eliseo Donno e del rientrante Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa), prima dell’interruzione con bandiera rossa a seguito dell’incidente di Marco Pulcini (Al Tayer Motors), fortunatamente senza conseguenze per il pilota. Alla ripresa, il giovane pilota pugliese prosegue la sua corsa di testa, fino alla bandiera a scacchi sotto la quale transita per primo e con il miglior tempo sul giro in 1’51”337. Secondo si piazza Thomas Neubauer (Charles Pozzi – Courage) che riesce a tenere dietro Doriane Pin, terza. Appena giù dal podio il belga John Wartique (FML – D2P), unico a poter ancora contendere il titolo alla portacolori di Scuderia Niki – Iron Lynx.

Accompagnano Barde sul podio della classe Am, l’olandese Nigel Schoonderwoerd (Scuderia FMA) e il rientrante Christian Brunsborg (Formula Racing) autori entrambi di prove consistenti.