Cronache dal paddock di Oulton Park

Apparso per la prima volta nel 2021 nel Ferrari Challenge UK, il circuito di Oulton Park da allora è sempre stato presente nel calendario. E anche quest’anno il tracciato che sorge nelle vicinanze del paese Little Budworth ha ospitato, lo scorso fine settimana, il secondo round della stagione.

Equilibrio. Nella classe del Trofeo Pirelli, al termine delle due gare, regna un sostanziale equilibrio. In cima alla classifica comanda Andrew Morrow (Charles Hurst) con 40 punti, grazie ad una vittoria e ad un terzo posto. A due sole lunghezze seguono il compagno di team Gilbert Yates, autore di due pole e una vittoria (e ritiro in Gara 1), e Pranav Vangala (HR Owen) con due terzi posti.

C’è ma non c’è. Dominatore nella prova di esordio a Brands Hatch grazie a due vittorie, due giri veloci e due pole position, Thomas Fleming (HR Owen) non ha partecipato al round di Oulton Park. Il vincitore delle Finali Mondiali Ferrari del Trofeo Pirelli 2023 non ha corso, però lo si è visto aggirarsi nei box: questa volta nei panni del coach. Il giovane pilota infatti ha seguito e consigliato nel weekend Gilbert Yates, dispensando suggerimenti su traiettorie, punti di frenata e tenuta in pista. Consigli che, visto l’esito, sono risultati utili.

Due campioni mondiali Ferrari. Oltre a Fleming ad Oulton Park era presente un altro campione delle Finali Mondiali Ferrari: Thomas Neubauer, new entry tra i piloti ufficiali del Cavallino Rampante, chiamato per svolgere il ruolo di Race Advisor nella seconda tappa della serie britannica. Il francese presenta nel suo curriculum una lunga esperienza nel Challenge Europe, con cinque stagioni e 34 gare disputate. Tra i vari successi anche il titolo iridato alle Finali Mondiali del Trofeo Pirelli nel 2022.

La sfida di Belfast. Questo round ha visto un'intensa battaglia per il gradino più alto del podio tra Gilbert Yates e Andrew Morrow, compagni di team di Charles Hurst che ha sede a Belfast. Morrow ha avuto la meglio nella prima gara, dopo il ritiro di Yates, e si è assicurato la vittoria. In Gara 2 Yates si è riscattato ottenendo il primo successo nel Trofeo Pirelli nella sua stagione di esordio.

Striscia interrotta. In Coppa Shell, Robert Rees (Dick Lovett Swindon) ha offerto un'altra prestazione intensa, ottenendo un primo e un secondo posto nelle due gare. La striscia di vittorie consecutive di Rees si è fermata a quota tre, interrotta da un determinato Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon), che in Gara 2 si è portato a casa il primo successo stagionale.

Debutto di Litt. Il debuttante Ajay Litt (Carrs Exeter) ha fatto un ottimo debutto nel Ferrari Challenge UK, conquistando un podio nella sua prima gara in assoluto. Parlando della sua esperienza a Oulton Park, Litt ha detto: "Una volta sceso in pista, ho trovato il giusto feeling e mi sono lasciato andare. Mi sono sentito a mio agio e mi sono davvero divertito. Non vedo l'ora che arrivi la prossima".

296 Challenge nella casella 26. Nel box numero 26 era in esposizione la nuovissima Ferrari 296 Challenge che ha debuttato in gara in assoluta mondiale al COTA, in Texas, in occasione del primo appuntamento del Ferrari Challenge North America, e ha fatto il suo esordio europeo nella prova inaugurale al Mugello della serie del vecchio continente. La nuova vettura destinata ai monomarca della Casa di Maranello sarà protagonista nella serie britannica a partire dalla prossima stagione, ma nel frattempo i piloti hanno potuto avere un piccolo assaggio a Oulton Park dove i tecnici Ferrari erano a disposizione per illustrarne le caratteristiche.