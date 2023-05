Le voci dal podio di Gara 1 di Coppa Shell a Misano

Fons Scheltema, secondo classificato Coppa Shell: “È stata una bellissima corsa. Ho provato a forzare evitando errori, ma il tempo non è stato sufficiente per ottenere un risultato migliore. Mi sono divertito tanto. Sono estremamente felice”.

Manuela Gostner, terza classifica Coppa Shell: "Sono super contenta perché in qualifica ho avuto qualche problema che mi ha costretta ad andare piano e sono partita 13esima. Non ero troppo ottimista per questa corsa però davanti si sono venute a creare situazioni particolari: io sono riuscita a evitare gli incidenti e ho fatto qualche bel sorpasso. Questo terzo posto è un super regalo".

Kirk Baerwaldt, vincitore Coppa Shell Am: “È stata una bellissima prova, anche con tanti problemi da affrontare. Nei primi giri sono stato urtato e sono finito in testacoda. Fortunatamente sono riuscito a riprendere la via della pista e mi sono ritrovato in quarta o in quinta posizione, per poi rimettermi a lottare con i primi. Dopo l’uscita della Safety Car, alla ripartenza, sono stato abile a prendere la prima posizione e a vincere la gara”.