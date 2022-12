Coletta: “Un 2022 impreziosito dai 30 anni del Ferrari Challenge”

Antonello Coletta, responsabile dell’ente Attività Sportive GT, ripercorre la stagione 2022 del dipartimento Corse Clienti che, come da tradizione, ha avuto il proprio epilogo in occasione delle Finali Mondiali, ospitate quest’anno a Imola. Epicentro dell’annata è stato il trentesimo anniversario del Ferrari Challenge, il monomarca della Casa di Maranello.

Coletta, partiamo dai festeggiamenti del trentennale del Ferrari Challenge…

“Per un monomarca tagliare il traguardo dei 30 anni di storia è qualcosa di straordinario e di unico a livello internazionale. Un risultato che testimonia la serietà e la credibilità dell’azienda nel portare avanti questo programma, sviluppando tante vetture. Nel 1993 partimmo con la Ferrari 348, oggi stiamo per iniziare a sviluppare la 296 Challenge, la macchina del futuro. Tanti modelli, tanti i clienti che si sono sfidati su tutte le piste. È un orgoglio poter dire di aver assistito personalmente a tante edizioni del monomarca, non meno di 26, e di aver conosciuto molti dei piloti che ne sono stati protagonisti”.

Nei tre decenni l’organizzazione del Ferrari Challenge è cresciuta e si è perfezionata: come descrive questo percorso?

“Se guardo indietro e penso a quando arrivai in Ferrari, ricordando qual era l’organizzazione del Challenge, e se penso a dove siamo arrivati oggi, capisco quanto siamo cresciuti, e credo che non siamo secondi ad alcuna organizzazione di campionati nel motorsport. Per me è un motivo di orgoglio, e lo è per tutti i collaboratori e i partner che svolgono un ruolo prezioso. Abbiamo livelli di eccellenza dal punto di vista organizzativo, della produzione televisiva, della gestione sportiva delle gare, e non abbiamo mai lasciato nulla al caso. Non ci accontentiamo: tutti i giorni pensiamo a come crescere ulteriormente, dando un servizio ancora migliore ai nostri clienti”.

Il Programma XX e F1 Clienti si stanno riprendendo dopo il periodo della pandemia, arrivando al numero record di presenze alle Finali Mondiali di Imola: un segnale incoraggiante…

“Terminato il 2021 pensavamo che il mondo fosse in procinto di ripartire in termini di spostamenti delle persone e di logistica. Al contrario i tempi non erano ancora maturi. Dunque la prima metà della stagione 2022 è stata complicata, mentre nella seconda abbiamo ricominciato a vedere i numeri di partecipanti e presenti del passato. L’apoteosi si è raggiunta alle Finale Mondiali, dove abbiamo superato ogni più rosea aspettativa, e abbiamo stabilito il record di partecipazioni per questi due programmi. Questo ci fa ben sperare per il 2023. Sappiamo di avere una base molto importante di clienti, ora si tratta solo di riavere la possibilità di viaggiare senza troppi impedimenti”.

Nel Ferrari Challenge per il secondo anno di fila la vittoria del Trofeo Pirelli Europe è andata a una pilota, quest’anno Doriane Pin, a ulteriore conferma di quanto il campionato sia aperto, oggi come ieri, alla diversità di genere…

“Certamente, siamo stati tra i primi ad avere delle donne al volante delle nostre auto da competizione, tra l’altro molto competitive. La naturale conseguenza sono state le due vittorie europee negli ultimi due anni con Michelle Gatting e Pin. Queste ragazze si sono dimostrate forti e competitive, lottando ad armi pari, e con bravura e merito hanno portato a casa i risultati più importanti. Siamo molto contenti di essere portatori di un messaggio positivo rivolto all’esterno, del resto da sempre siamo aperti a ogni forma d’inclusione, e lo facciamo con naturalezza”.

Nelle attività di Corse Clienti rientra la gestione della Pista di Fiorano: qual è il bilancio dell’anno?

“Fiorano si sta ammodernando, cambiando la tipologia di attività che vi organizziamo: non solo test di vetture stradali o da corsa, o Shakedown di auto da competizione, ma una costante apertura ai clienti delle nostre vetture stradali, ai quali offriamo esperienze esclusive. Il nostro circuito di prova ha compiuto cinquant’anni, una ricorrenza importante, e non finisce mai di essere al passo con i tempi. Per esempio abbiamo creato una seconda pit-lane per fare i collaudi direttamente uscendo dal nostro building; abbiamo raggiunto i più alti gradi di omologazione della FIA; abbiamo modificato alcune curve, migliorandole in fatto di sicurezza. E abbiamo messo un nuovo impianto di video-registrazione all’avanguardia. Fiorano è un piccolo circuito, ma dalle grandi possibilità”.

E per il circuito del Mugello?

“Il Mugello è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, quest’anno abbiamo avuto un’attività commerciale molto importante, non seconda ad alcuna stagione, con unico momento di défaillance, in occasione della gara del MotoGP, che rappresenta il fiore all’occhiello della stagione. Purtroppo è evidente che il MotoGP non ha vissuto una stagione esaltante in termini di pubblico, un fattore che abbiamo pagato anche noi. Speriamo di aver imparato qualcosa di positivo in questo 2022, la prima edizione in cui si sono riaperte le vendite di biglietti in termini assoluti dopo la pandemia, per lavorare di slancio il prossimo anno. Il tutto in accordo con Dorna e con le istituzioni locali: stiamo facendo del nostro meglio affinché il pubblico ritorni come nelle edizioni pre-pandemia. Infine vorrei dedicare un cenno al Corso Pilota…”.

Vi sono delle novità in arrivo?

“Esattamente. Corso Pilota, un’attività che fa parte della nostra famiglia, è ripartita al meglio, per esempio in America, dove abbiamo superato ogni record di partecipazione, grazie al lavoro incredibile svolto dai nostri colleghi della filiale americana. Quanto all’Europa, abbiamo avuto una partecipazione molto importante, con quasi tutti i corsi andati sold out. L’anno prossimo abbiamo deciso di rimodellare l’offerta per essere sempre innovativi e dare nuovi stimoli ai nostri clienti, ai quali presenteremo delle interessanti novità. È arrivato il momento di ringiovanire l’offerta complessiva”.