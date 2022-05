Dopo aver completato lo scorso anno il Corso Pilota Ferrari e aver preso parte alla sua prima gara del Ferrari Challenge al Circuit of the Americas, Frank Chang (Ferrari of Seattle) si è messo in evidenza nella Coppa Shell vincendo la sua prima gara nel monomarca, dopo aver ottenuto la pole position. Abbiamo incontrato Chang per farci raccontare la sua esperienza nella serie del Cavallino Rampante.