Le voci del podio di Gara 1 di Coppa Shell Am

Appena scesi dalla propria vettura, abbiamo incontrato i protagonisti della prima prova al Paul Ricard della Coppa Shell Am che sono saliti sul podio insieme al vincitore Joakim Olander.

Alexander Nussbaumer, secondo classificato Coppa Shell Am: “E’ stata una buona gara: ho avuto una partenza brillante e ho cercato di vincere. Ho lottato con Joakim Holander, provando a metterlo sotto pressione e probabilmente siamo entrati in contatto. Siamo rimasti molto vicini, avevamo lo stesso ritmo, ma alla fine la vittoria è andato a lui, mentre io sono arrivato secondo. E’ comunque un buon risultato. Il circuito è molto tecnico e mi è piaciuto”.

Martinus Richter, terzo classificato Coppa Shell Am: “Durante le qualifiche non sono riuscito ad esprimermi al meglio, mentre la partenza è stata buona. Sono contento di come sono riuscito a recuperare tante posizioni, grazie alla vettura che il mio team ha preparato benissimo. Sono felice di essere tornato nuovamente sul podio”.