Coppa Shell, Gara 2, le voci dal podio

Paul Simmerson, vincitore Coppa Shell: “È stato un weekend di gare molto impegnativo ma sono riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Ci vediamo al prossimo round”.

Paul Rogers, secondo classificato Coppa Shell: “La corsa di oggi è stata molto provante: nella prima parte sono riuscito a tenere un buon ritmo, ma poi, a causa dell’incidente tra Simmerson e Seale, proprio alle mie spalle, è arrivata la bandiera rossa e siamo stati costretti ad interrompere la battaglia. Quando è cominciata di nuovo la gara, c’è stato un altro contatto tra due piloti che mi precedevano, costringendomi a frenare per evitare la collisione. Di questa situazione ne ha approfittato Simmerson che mi ha superato. Ho trascorso gli ultimi 6 o 7 minuti cercando di raggiungerlo ma è stato inutile. Sono comunque molto soddisfatto per questo secondo posto e per la vittoria di ieri”.



Jason Ambrose, terzo classificato Coppa Shell: “Sono molto contento per il risultato che ho ottenuto anche se, forse, in circostanze diverse, avrei potuto ottenere più del terzo posto. Oggi però i miei avversari avevano molta più esperienza. Punto sulla prossima gara che andrà sicuramente meglio”.