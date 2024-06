Burrowes vince sul circuito di casa a Montreal

Il Ferrari Challenge North America prende il via dal circuito Gilles Villeneuve, un tracciato considerato tra i più complessi e imprevedibili, e la gara d'apertura del 2023 non ha fatto eccezione, con quaranta piloti che si sono sfidati in un'unica gara di trenta minuti.

Trofeo Pirelli. Nel Trofeo Pirelli, il leader del campionato e autore della pole, Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills), alla partenza, dopo aver perso il controllo della sua Ferrari 488 Challenge Evo, è andato a sbattere contro il muro lungo il rettilineo, facendo scattare la bandiera gialla e interrompendo la sua striscia di vittorie che risaliva al Circuit of the Americas. Da quel momento, il Trofeo Pirelli ha vissuto momenti veramente concitati, con Jason McCarthy (Wide World Ferrari) che ha preso brevemente il comando prima di finire in testacoda nell’affrontare una curva. Alla fine, è stato il canadese Martin Burrowes (Ferrari of Quebec) a confrontarsi con Roberto Perrina (Ferrari of Seattle): i due si sono dati battaglia nel corso degli ultimi dieci minuti di gara, dovendosi destreggiare tra i doppiati. Ma Burrowes non ha perso la concentrazione e si è assicurato la sua prima vittoria, precedendo Perrina e Carlos De Quesada (Ferrari of Quebec). Nella categoria Am, è stato Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) a ottenere la vittoria e proseguire la propria serie positiva iniziata ad Atlanta: per lui era la prima esperienza sul circuito canadese, condizione che rende ancora più importante il trionfo. Rothberg ha preceduto Brian Cook (Ferrari of Seattle) e Tony Davis (Continental Autosport), che hanno concluso rispettivamente al secondo e al terzo posto, dopo una gara molto combattuta. L'ordine di arrivo ha lasciato la classifica sostanzialmente invariata, salvo ovviamente dare a Rothberg un margine leggermente più ampio in vista della gara di domenica.

Coppa Shell. David Voronin (Foreign Cars Italia) ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella sua prima stagione al Ferrari Challenge, precedendo il leader del campionato Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo), mentre Frank Szczesniak (Ferrari of Austin) ha completato l’ordine di arrivo dei primi tre. In un contesto di oltre quaranta vetture contemporaneamente in pista, i piloti della Coppa Shell sono stati rapidamente separati dalle vetture delle altre classi, dando vita ad accese battaglie. Sfide che hanno interessato in primis la testa della gara: Voronin e Root, infatti, sono rimasti vicini per tutto il tempo, separati da poco meno di otto decimi di secondo al momento di passare sotto la bandiera a scacchi. Nel frattempo, in Coppa Shell, Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) è tornata sul gradino più alto del podio dopo un'assenza che risaliva alla prima gara della stagione. Al traguardo ha preceduto Bruce Cleveland (Ferrari of Silicon Valley) di appena mezzo secondo, mentre Paul Lin (Ferrari of Newport Beach) si è assicurato la terza posizione a due secondi di distanza.

Programma. Il Ferrari Challenge tornerà per l'ultima gara del weekend domenica alle 10:55 (ora locale) e la prova sarà visibile su live.ferrari.com.