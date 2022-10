Al Paul Ricard lo spettacolo di F1 Clienti e Programma XX

Il tracciato del Paul Ricard ospita giovedì 29 e venerdì 30 settembre l’ottavo appuntamento stagionale di F1 Clienti e Programma XX, con i Private Test Day che tornano ad animare la pista e il paddock dell’impianto francese a due mesi dal più recente round di Barcellona.

F1 Clienti. Sull’asfalto dove sono state scritte pagine storiche dell’automobilismo internazionale, un circuito lungo 5,842 chilometri, si alza il sipario sull’evento che vede iscritte 10 monoposto che furono protagoniste del Campionato del mondo con la Scuderia Ferrari nell’era precedente all’introduzione dei propulsori ibridi. Tra queste spiccano alcuni modelli che ottennero il titolo iridato, inclusa quali la F2001 che fu guidata da Michael Schumacher in una stagione che vide il pilota tedesco ottenere nove vittorie in una stagione culminata anche con l’alloro Costruttori.

Programma XX. Lo spettacolo in pista sarà arricchito, come da tradizione negli esclusivi eventi privati che radunano i clienti della Casa di Maranello con le loro sportive da collezione, da numerose vetture del Programma XX. Nella lista delle 16 hypercar non omologate per la circolazione stradale iscritte alla data francese spiccano 9 FXX-K Evo, la 12 cilindri con potenza di ben 1.050 cavalli. Tra i cordoli del Paul Ricard saranno presenti 2 le FXX K; 2 unità della 599XX Evo caratterizzata dal motore in posizione anteriore, in grado di erogare 750 Cv con una coppia massima di 700 Nm. A completare la griglia 2 FXX Evo e una FXX.