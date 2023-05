Al Fuji scatta la nuova serie Ferrari Challenge Japan

Il primo atto della nuova serie Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan andrà in scena sull’iconico Fuji Speedway, tra i tracciati più noti al mondo, dove nel fine settimana del 9 aprile le Ferrari 488 Challenge Evo saranno protagoniste dell’evento inaugurale della stagione 2023 che prevede due gare sulla distanza dei 30 minuti, alle quali sono iscritte nel complesso 22 vetture.

Dedicata agli appassionati di motori e di automobilismo del Paese del Sol Levante, questa è solo la seconda volta nella storia della Ferrari che la serie monomarca viene dedicata a un singolo mercato, dopo il lancio della serie Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK avvenuto nella stagione 2019. In precedenza il Ferrari Challenge Japan era stato organizzato come serie nazionale nel Paese asiatico in sei stagioni nelle quali erano state protagoniste delle gare i modelli Ferrari F355 Challenge (1995), 348 Challenge (1996), F355 Challenge (1996, 1998, 1999) e 360 Challenge (2000-01).

La storia. La Casa di Maranello ha un legame di lunga data con i giapponesi che risale agli anni Trenta, quando Enzo Ferrari e la squadra Alfa Romeo correvano sotto l’insegna della Scuderia Ferrari. Dall'arrivo della prima vettura del Cavallino Rampante in Giappone nel 1966, inoltre, il marchio ha acquisito sempre più rilevanza per il Paese che oggi rappresenta uno dei mercati più importanti dell'Estremo Oriente.

Il programma. Gara 1 inizierà alle 16.20 di sabato, mentre Gara 2 seguirà alle 16.35 di domenica, dando il via a una stagione emozionante e indimenticabile (tutti gli orari sono locali).