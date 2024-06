A tu per tu con Hanno Laskowski

E’ uno dei protagonisti del Ferrari Challenge, in corsa per conquistare il titolo nella classe Trofeo Pirelli Am, ma per Hanno Laskowski il round di Le Mans è molto di più di una gara.

Cosa si prova a correre su un circuito come Le Mans?

“Difficile da spiegare…posso dire che l’anno scorso sono venuto qui come spettatore ed essere oggi a Le Mans come pilota è semplicemente incredibile. Un circuito che ho sempre visto solo in televisione o nelle dirette streaming su internet: poterlo vivere come pilota è un’emozione unica”.

C’è un tratto della pista che ami particolarmente?

“Premesso che l’intero circuito è leggendario, il punto in cui le due curve introducono al rettilineo principale credo che sia il più rappresentativo: nel momento in cui passi sotto al Dunlop Bridge respiri davvero Le Mans”.

La concomitanza con la 24 Ore garantirà una cornice di pubblico eccezionale. Essere circondati da appassionati, da supporter, è qualcosa che si avverte quando si è in gara o siete troppo concentrati nella guida?

“Lo senti, certo! Nel momento stesso in cui indossi la tuta con il simbolo Ferrari percepisci la storia del marchio, la sua leggenda e allo stesso modo avverti la passione dei tifosi e dei fan. È un’esperienza che ci si porta nel cuore per tutta la vita”.

Cosa rappresenta per te il Cavallino Rampante?

“Ho sempre sognato di correre la 24 Ore di Le Mans e questa esperienza vuole essere per me un ottimo antipasto! La storia di Ferrari è la storia del motorsport. Ho acquistato la mia prima Ferrari nel 2009 e da quel giorno per me è come vivere un sogno”.

Partecipi anche al Club Competizioni GT, che differenze ci sono rispetto al Ferrari Challenge?

“E’ molto diverso perché il Club Competizioni GT non è focalizzato sull’agonismo come il Challenge. L’obiettivo è più che altro divertirsi a guidare le vetture GT3,: non vedi gli altri come rivali ma come compagni dello stesso gruppo. Amo molto Club Competizioni GT perché le vetture GT3 sono davvero speciali, è un’esperienza completamente diversa rispetto al Challenge. E poi il mio obiettivo è approdare al GT3 quindi per me è una sorta di preparazione”.

Fai anche parte di un altro club…

“Esatto, l’Hyperclub. Per chi ama l’atmosfera delle corse è il club ideale perché ti permette di vivere la gara da un punto di vista davvero speciale, un’esperienza a 360 gradi. Ti muovi tra i piloti, tra le auto, tra i meccanici, da una parte all’altra del paddock: semplicemente incredibile”.

Sarai tutto il giorno proprio insieme al team…

“E’ un’opportunità incredibile, organizzata alla perfezione. Ti senti come un bimbo che sta vivendo il suo sogno. Davvero un’esperienza pazzesca”.