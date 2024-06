A Spa l’atto finale del Ferrari Challenge UK

Il tracciato di Spa-Francorchamps, in Belgio, ospita dal 15 al 17 settembre il quinto e decisivo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK 2023. Il monomarca britannico vedrà la conclusione della stagione oltre confine su una delle piste più iconiche del Vecchio continente, in concomitanza con la serie europea che si appresta ad affrontare il suo sesto round.

Trofeo Pirelli. La classe regina, che sembrava destinata ad un epilogo scontato, dopo quanto accaduto a Silverstone ha visto riaprirsi i giochi per il titolo. A rendere ancora più vivace il finale di stagione è stata la doppietta messa a segno da Carl Cavers, insieme ai punti rimediati grazie a due pole e a un giro veloce in gara, che hanno permesso al portacolori di Graypaul Nottingham di avvicinarsi al leader Andrew Morrow (Charles Hurst), che occupa la testa della classifica sin dal primo appuntamento. Ora Morrow comanda con 113 punti, contro i 105 di Cavers. Ancora in lotta per la vittoria finale anche H. Sikkens (HR Owen), terzo a quota 91.

Coppa Shell. Le due gare di Silverstone hanno portato ad un cambio in testa alla graduatoria, comandata ora da Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) che, grazie a una vittoria e a un secondo posto nell’ultimo round, ha approfittato del weekend sfortunato di Paul Hogarth (Stratstone Manchester), fuori in entrambe le prove a causa di un incidente e per problemi alla vettura. Alla vigilia di Spa, Simmerson si trova in prima posizione con 101 punti, quattro in più del rivale Hogarth: una situazione di equilibrio che renderà l’ultima sfida ancora più avvincente. Più staccato in graduatoria, segue Chris Smith (Graypaul Birmingham), con 65 punti, che proprio a Silverstone ha trovato la prima vittoria stagionale e che in Belgio dovrà difendere il suo terzo posto dagli attacchi degli avversari. A provare l’assalto sono ancora in lizza tre piloti: Stuart Marston (Maranello Sales), a sette lunghezze, Jonathan Satchell (HR Owen) che ha 56 punti e Paul Rogers (JCT600), con 53.

Programma. La giornata di venerdì 15 settembre è destinata ai test e alle prove libere, mentre sabato sono in calendario la qualifica dalle 12.20 alle 12.50 e Gara 1 che prenderà il via alle 16.00. Domenica qualifica dalle 12.20 alle 12.50 con l’ultima corsa della serie che partirà alle 16.00.