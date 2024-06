A Silverstone si corre il quarto round del Challenge UK

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK torna in pista. Dall’1 al 3 settembre le Ferrari 488 Challenge Evo della serie britannica sono attese sul tracciato di Silverstone per il penultimo impegno della stagione, prima del finale in programma dal 15 al 17 settembre a Spa-Francorchamps in concomitanza con il Challenge Europe. In occasione della tappa di Silverstone si svolgeranno anche i Ferrari Racing Days con le attività di F1 Clienti e Programma XX.

Trofeo Pirelli. Nella classe regina è sempre Andrew Morrow (Charles Hurst) a mantenere la vetta della classifica dall’alto dei suoi 88 punti, grazie a 3 vittorie e 3 podi. A provare a limare il distacco ci sarà H. Sikkens (HR Owen), staccato di 16 lunghezze e autore di due vittorie, l’ultima registrata in Gara 1 nel precedente round di Brands Hatch. Ad un solo punto dall’olandese segue Carl Cavers (Graypaul Nottingham), che quest’anno ancora non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. A caccia di un risultato ci saranno John Dhillon (Graypaul Nottingham) e Graham De Zille (Meridien Modena) vincitore dell’ultima corsa a Brands Hatch prima della pausa estiva. Faisal Al-Faisal (HR Owen) proverà a salire sul podio per la prima volta quest’anno dopo averlo sfiorato in tre occasioni (arrivando sempre quarto).

Coppa Shell. Nella Coppa Shell comanda Paul Hogarth (Stratstone Manchester) con 95 punti e, dopo aver registrato 5 successi consecutivi, ha interrotto la propria striscia terminando in terza posizione la seconda prova di Brands Hatch, vinta da Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) che occupa la seconda piazza in classifica a quota 73. Nella graduatoria segue, più attardato con 49 punti, Stuart Marston (Maranello Sales) e soli due punti più indietro Jonathan Satchell (HR Owen). Pronti alla sfida sull’iconico tracciato di Silverstone ci saranno anche Chris Smith (Graypaul Birmingham) e Paul Rogers (JCT600), quest’ultimo alla ricerca di un primo podio dopo aver terminato quarto per tre volte. Chiamati ad un’ulteriore crescita sul fronte delle prestazioni i nuovi volti del 2023: Peter Hunter (Stratstone Manchester), Julian Dye (Maranello Sales), Robert Rees (Dick Lovett Swindon), William Tewiah (Graypaul Birmingham) e Marcos Vivian (Maranello Sales).

Programma. Venerdì 1 settembre sono previste le prove libere dalle 9.00 alle 9.40 e dalle 14.00 alle 14.40, mentre nella giornata di sabato, dopo la qualifica dalle 9.55 alle 10.25, è in programma la partenza della prima gara di 30 minuti alle 14.20. Domenica mattina qualifica dalle 9.30 alle 10.00 e Gara 2 al via alle 14.45 (gli orari indicati sono locali).