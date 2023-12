Ferrari 488 GT Modificata

La 488 GT Modificata sfrutta un’aerodinamica ad alto carico completamente rinnovata dopo un intenso sviluppo sulla Nordschleife che ha raggiunto l’obiettivo di spostare anteriormente il centro di pressione, generando un carico maggiore all’anteriore senza aumentare la resistenza complessiva, per una migliore efficienza e sensibilità alle variazioni di incidenza dell’ala posteriore.

