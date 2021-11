Sponsor



Bell

Fondata in California nel 1954, BELL divenne leader nella produzione di caschi nel 1957, essendo il primo costruttore al mondo a combinare un rivestimento in gommapiuma con un guscio esterno in fibra di vetro.

Nel 1968 BELL introdusse il primo casco integrale, the Star, indossato da Dan Gurney. Queste innovazioni, seguite dai primi sistemi di ventilazione regolabili, i primi caschi aerodinamici e le prime protezioni antinebbia hanno fatto guadagnare rapidamente a BELL un’ottima reputazione in tutto il mondo come produttore di caschi di qualità. La divisione auto da corsa, BELL Racing Helmets, è stata separata dalla società di origine nel 2001, ma l‘innovazione è proseguita! Nel 2004 BELL è stato il primo costruttore a certificare e produrre un “casco avanzato”, soddisfando la normativa FIA-8860 sui super caschi in fibra di carbonio. Lo stesso è avvenuto nel 2008 con il nuovo standard FIA-Snell CMR, riservato ai giovani piloti di kart. BELL Racing Helmets ha ora il suo quartier generale in Bahrain, con distribuzione e commercializzazione in Europa e negli Stati Uniti. Oggi BELL Racing Helmets, il produttore numero uno di caschi per auto da corsa, rappresenta sicurezza, qualità, design, tecnologia avanzata ed è sinonimo di eccellenza. BELL Racing Helmets fornisce piloti dilettanti e professionisti in tutto il mondo con caschi di alta qualità ad elevate prestazioni. Attraverso i suoi oltre 60 anni d’esperienza nella protezione della testa e la passione e l’impegno presenti a tutti i livelli della società, dai proprietari ai tecnici, BELL Racing offre una linea completa di caschi da corsa per tutte le discipline: dai kart alla Formula 1, dal rally al Dirt Track. BELL Racing lavora senza sosta per mantenere la sua leadership e il suo status di avanguardia nel design dei caschi.