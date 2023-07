Weekend preview: sfide europee per le Ferrari

L’intenso fine settimana di gare vedrà a Oschersleben l’esordio stagionale della serie tedesca DTM, che vedrà la partecipazione di una Ferrari 296 GT3 affidata al team elvetico Emil Frey Racing. Sempre in Germania, sette vetture di Maranello saranno impegnate nella Ultimate Cup Series ad Hockenheim e nutrita rappresentanza anche a Spa-Francorchamps, dove andrà in scena l’International GT Open insieme alla GT Cup. Infine, terzo appuntamento 2023 per la Britcar ad Oulton Park con una Ferrari al via.

DTM. La 39esima edizione della serie tedesca, la prima della nuova era targata ADAC, si apre ad Oschersleben, che alla Motorsport Arena ospiterà il primo di 8 appuntamenti in calendario fino a ottobre. A rappresentare la Casa di Maranello sarà quest’anno Emil Frey Racing. Il team elvetico, per il primo anno con Ferrari, schiererà sulla nuova 296 GT3 l’ex pilota di Formula 1 Jack Aitken e il ventenne Thierry Vermeulen.

Ultimate Cup Series. Sette Ferrari in pista a Hockenheim per la terza prova stagionale della serie giunta alla sua quinta stagione. Due saranno gli equipaggi schierati al volante di una vettura del Cavallino Rampante nella Endurance GT - Touring Race. Con la 488 GT3 Evo 2020 numero 1 scenderanno in pista i campioni in carica di Visiom, Jean-Paul Pagny, Jean-Bernard Bouvet and David Hallyday. Con due successi già all’attivo, il team francese punta ad allungare ulteriormente il proprio vantaggio in classifica nella categoria UGT3A.

Nella UGT3B sarà impegnato un altro equipaggio transalpino, XP Racing, che metterà al volante della 488 Challenge numero 92, Karl Pedraza, Philippe Papin e Roland Marchix.

La 4 Ore di Hockenheim GT-Touring Endurance si svolgerà domenica mattina, con partenza alle ore 9.20.

Tre saranno le gare in programma nel fine settimana per la Sprint GT – Touring Race con due prove da 25 minuti e una da 50 minuti previste per sabato 27. Il team SR&R, protagonista di un ottimo avvio di stagione, si presenta al via con quattro vetture iscritte nella categoria UGT3B: sulla 488 Challenge numero 13 saliranno Lorenzo Cossu e Alessio Bacci, sulla numero 33, Francesco Atzori e Edoardo Barbolini, sulla 458 Challenge numero 34 Manuel Menichini e Umberto D’Amato e, infine, sulla numero 43, Aramis. Nella stessa categoria correrà anche il team francese di Racing Spirti of Leman con il due Frédèric Lacore e Alexandre Delaye.

International GT Open. Dopo l’esperimento dello scorso anno, gli organizzatori propongono anche per il 2023 una prova endurance per il secondo round del campionato. Sul tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, andrà in scena una sola gara di 2 ore e venti minuti. I piloti del GT Open e della GT Cup Europe gareggeranno insieme con il risultato di avere una griglia di partenza di 35 vetture. In gara ogni pilota dovrà effettuare almeno due stint, con tre pit stop obbligatori e i punti a disposizione sono doppi.

Nella classe Pro Am, saranno presenti i leader della classifica, Marco Pulcini ed Eddie Cheever III con Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse. Il team piacentino schiera inoltre due vecchie conoscenze del campionato, vale a dire Jamie Stanley e Laurent De Meeus, con quest’ultimo con vari anni di esperienza nel Challenge Europe. Provengono sempre dalla serie europea del monomarca del Cavallino Rampante Nicolò Rosi e Niccolò Schirò del team Kessel Racing. Il team elvetico porta una seconda vettura affidandola a Frederic Jousset e David Fumanelli, mentre Racing One porta in pista una Ferrari 296 GT3 con Omar Jackson e Axcil Jefferies al volante.

Nella classe Am sono quattro le Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse iscritte, con le coppie formate da Jean-Claude Saada e Conrad Grunewald, Giorgio Forgione ed Andrea Montermini, Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto, Nicola Marinangeli e Riccardo Agostini. Una vettura a testa per i team Olimp Racing, Racing One, Team Baron Motorsport e Kessel Racing che si affidano, rispettivamente nell’ordine a: Stanislaw Jedliński - Krystian Korzeniowski, "Jacob Schell" - Stefan Aust, Ernst Kirchmayr - Philipp Baron, Murat Ruhi Cuhadaroglu - Emanuele Maria Tabacchi.

GT Cup. Confermata la presenza dei leader della classe Pro Am Ivàn Velasco-Jorge Cabezas, del team MERTEL Motorsport che a Portimão hanno realizzato una doppietta con la Ferrari 488 Challenge Evo. Dopo il brillante avvio di stagione, il team tedesco, al debutto quest’anno nel campionato, conferma anche la rossa di Stefano Bozzoni e Fernando Navarrete tra gli Am e aggiunge una terza Ferrari, anche questa nei PRO Am, con Luca Ludwig esperto pilota tedesco della Nürburgring Langstrecken-Serie ed Axel Sartingen, attuale leader della Coppa Shell del Ferrari Challenge Europe, nonché vice campione mondiale del 2022. Kessel Racing, infine, schiera una Ferrari 488 Challenge Evo con i fratelli Alexandre e Mikaël Bochez.

Britcar. Terza prova stagionale per la British Endurance Cup che sarà impegnata in questo fine settimana sul circuito di Oulton Park in una gara sulla distanza di 3 ore in programma sabato 27 maggio dalle ore 13.45. Al via nella Class C anche la Ferrari 458 Challenge del team RNR Performance Cars che vedrà impegnati Chris Goddard e Charlie Hand (tutti gli orari indicati sono locali).