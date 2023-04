Weekend preview: cinque Ferrari per il primo appuntamento della European Le Mans Series

Non solo il primo round 2023 del GT World Challenge Europe a Monza: nel fine settimana si accendono i riflettori anche sui campionati ELMS e Le Mans Cup, a Barcellona, con le vetture del Cavallino Rampante tra i protagonisti annunciati. Nel Regno Unito, la Britcar Endurance celebra, invece, il secondo appuntamento stagionale con due Ferrari al via.

ELMS. La 4 Ore di Barcellona inaugura l’ultima stagione per le vetture GTE prima del passaggio alle auto in configurazione GT3. Saranno cinque le Ferrari 488 GTE annunciate al via: i campioni 2015 di Formula Racing ritornano nella serie con i piloti Mikkel Mac e Johnny Laursen, affiancati sulla Ferrari numero 50 dal figlio di Johnny, Conrad. A difendere i colori del team JMW Motorsport, campione nel 2017, saranno invece Lorcan Hanafin e Martin Berry, affiancati sulla Ferrari numero 66 dal rientrante britannico Jon Lancaster, vincitore della classe LMP2 nel 2015. Completano il lotto delle vetture di Maranello, la numero 51 di AF Corse affidata a Kriton Lentoudis, Rui Aguas e Ulysse De Pauw, la numero 55 di Spirit of Race con Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin e la numero 57 di Kessel Racing con al volante il trio Takeshi Kimura, Gregory Huffaker II e Frederik Schandorff.

Dopo le prove libere di venerdì, le qualifiche sono in programma sabato 22 alle 14.40, con il via della gara domenica 23 alle ore 11.30.

Le Mans Cup. Sul circuito catalano prende il via anche la stagione della Le Mans Cup che vedrà tra i partenti anche due nuovissime Ferrari 296 GT3 del team piacentino AF Corse. La coppia di piloti giapponesi composta da Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino prenderà posto sulla vettura numero 51, mentre ai francesi Charles Henri Samani e Emmanuel Collard è affidato il volante della numero 83.

Le qualifiche si terranno sabato alle 12.30 mentre la gara vedrà bandiera verde domenica 23 alle ore 17.30 sulla durata di 1 ora e 50 minuti.

Britcar. Tornano in pista nel fine settimana le vetture del campionato Britcar che si sfideranno sul circuito di Brands Hatch in configurazione Indy. Due le Ferrari, schierate entrambe da RNR Performance Cars. Chris Goddard, Charlie Hand e Charlie Hollings ripartono con la 458 Challenge numero 144 dal terzo posto nella classifica Endurance, a solo un punto dalla vetta, e primi nella classe C. Sulla seconda vettura del team, la Ferrari 488 Challenge Evo numero 55, ci saranno John Seale e Jamie Stanley iscritti nella classe B.

Il programma prevede per sabato le libere dalle 9.50 alle 10.30 e a seguire le qualifiche che determineranno la partenza della gara Endurance che si terrà dalle 14.15 alle 16.15. Domenica, dalle 12.55 alle 13.15 qualifiche per la Britcar Trophy con semaforo verde per la corsa alle 15.15 per terminare alle 17.25 (tutti gli orari indicati sono locali).