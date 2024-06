Weekend preview: Ferrari in cerca di vittorie in Europa

Intenso fine settimana per le Ferrari sulle piste europee con il debutto dei campionati DTM e ADAC GT Masters a Oschersleben, International GT Open e GT Cup Europe a Portimão. Nella prova di durata a Silverstone della British GT figura anche una Ferrari 296 GT3 di Sky Tempesta Racing.

DTM. La corsa al titolo DTM 2024 prende il via dalla Motorsport Arena Oschersleben che si trova nelle vicinanze di Magdeburgo, appuntamento che inaugurerà la quarantesima stagione. Nelle delle due gare in programma sul tracciato di 3.667 metri ci saranno due Ferrari 296 GT3, schierate da Emil Frey Racing. Il team ha confermato gli stessi piloti protagonisti della passata stagione. Sulla numero 14 ci sarà Jack Aitken che, su questo tracciato, lo scorso anno era riuscito a salire sul podio conquistando il terzo posto. Per il britannico, nel 2023, anche una vittoria ottenuta sul circuito di Lausitzring. Sulla numero 69 ci sarà il giovane olandese Thierry Vermeulen, pronto a mettere a frutto l’esperienza maturata per andare alla caccia della prima vittoria in campionato.

Dopo le libere di venerdì, sabato è prevista qualifica 1 dalle 9.55 alle 10.15 e Gara 1 dalle 13.30 alle 14.30. Domenica qualifica alle 9.55 alle 10.15 e Gara 2 dalle 13.30 alle 14.30.



International GT Open. Al via nel fine settimana anche l’International GT Open che, come tradizione vede la presenza di numerose Ferrari. Saranno infatti dieci le vetture della Casa di Maranello che prenderanno parte al round di apertura presso l’Autódromo do Algarve di Portimão. Il campionato che si conferma competitivo, con un numero crescente di iscritti, vede una entry list di 35 vetture. Nella classe Pro ci saranno Nicola Marinangeli e Vincent Abril sulla 296 GT3 numero 51 di Spirit of Race. La maggior parte delle 296 GT3 sono schierate nella classe Pro Am: pronti alla sfida sono i campioni in carica Marco Pulcini e Eddie Cheever sulla numero 27 di Spirit of Race, che schiera anche la numero 88 con Gino Forgione e Michele Rugolo. Nella medesima classe, AF Corse si affida ai campioni 2020 Marcelo Hahn e Allam Khodair, che saliranno sulla numero 16, mentre sulla numero 25 ci sarà la coppia Alessandro Cozzi e Giorgio Sernagiotto. Il team piacentino schiera anche la 488 GT3 Evo 2020 numero 55 con Laurent De Meeus e Jamie Stanley. Saranno il via Luca Ludwig e Ernst Kirchmayr, protagonista anche nel Ferrari Challenge Europe, con la Ferrari 296 GT3 numero 11 di racing one e infine la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 23 di Pellin Racing con Thor Haugen e Paolo Ruberti. Nella classe Am, Olimp Racing affida la 296 GT3 numero 5 alla coppia formata da Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski.



Dopo le prove di venerdì, sabato dalle 9.30 alle 10.00 è in programma qualifica 1 e Gara 1 di 70 minuti con partenza alle 14.15. Domenica qualifica 2 dalle 9.00 alle 9.30 e seconda corsa di 60 minuti che prenderà il via alle 12.20.



GT Cup Europe. L’Autódromo do Algarve sarà teatro anche delle sfide del primo round della GT Cup Europe, arrivata alla sua sesta edizione. Nell’elenco dei partecipanti figurano anche i campioni in carica Pro Am, confermati dal team Mertel Motorsport, ma che correranno su vetture differenti. Iván Velasco, infatti sarà in coppia con Luca Ludwig sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 80, mentre Jorge Cabezas sarà insieme alla svizzera Anny Frosio sulla numero 85. Il team tedesco porta anche una terza vettura nella classe regina, la numero 84, affidata a Stefano Bozzoni e allo spagnolo Arturo Melgar. Sempre tra i Pro Am, Rossocorsa Racing schiera la Ferrari 488 Challenge Evo numero 17 con Lorenzo Innocenti e Andrea Belicchi.



Nella classe Am, figurano altre tre 488 Challenge Evo di Mertel Motorsport: sulla 81 Fernando Navarrete e Álvaro Lobera, sulla 82 Leon Rijnbeek e "Mark Speakerwas", mentre sulla 83 equipaggio tutto al femminile con Laura Van den Hengel e Alba Vázquez. Tra gli Am anche la Ferrari 488 Challenge Evo numero 007 del team Street-Art Racing con Jahid Fazal-Karim e Pascal Bachmann.



Il programma prevede le libere al venerdì, sabato qualifica 1 e Gara 1 di 50 minuti, con partenza alle 12.50. Domenica, dopo la qualifica del mattino, Gara 2 prenderà il via alle 14.00 per terminare alle 14.50.



British GT. Nel terzo round del campionato British GT, tra gli iscritti della Silverstone 500, prova di durata di 3 ore, figura anche la Ferrari 296 GT3 numero 93 di Sky Tempesta Racing. Al volante della vettura della Casa di Maranello la coppia iscritta nella classe Silver Am formata da Alex West e Chris Froggatt.

Con libere e qualifiche nella giornata di sabato, la gara è in programma domenica dalle 12.30.

ADAC GT Masters. Dal 26 al 28 aprile, in concomitanza con l’evento del DTM alla Motorsport Arena Oschersleben, debutta la 18esima edizione del campionato ADAC GT Masters. Tra i partenti ci sarà anche la Ferrari 296 GT3 numero 14 schierata dal team Emil Frey Racing e affidata alla coppia formata da Jean-Luc D’Auria e Alain Valente. La partecipazione del team svizzero segna il ritorno di Ferrari nel campionato dopo anni di assenza.

Dopo le libere del venerdì, sabato sono in programma la qualifica dalle 9.55 alle 10.15 e Gara 1 dalle 15.15 alle 16.15. Domenica si ripete con gli stessi orari per la seconda prova.

(Tutti gli orari indicati sono locali.)