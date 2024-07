Weekend preview: Ferrari in cerca di successi tra Europa e Asia

Dall'Europa, con il DTM, la Ultimate Cup Series e la 24H Series, all'Asia, con il GT World Challenge, sono numerose le Ferrari impegnate nel fine settimana in alcune delle serie per le vetture derivate dalla produzione di serie più note e competitive.

DTM. Giro di boa per il campionato DTM che approda al Norisring – unico circuito cittadino del calendario – dal 5 al 7 luglio, per la 40esima volta nella storia della serie. Nella entry list figurano le due Ferrari 296 GT3 schierate da Emil Frey Racing. Jack Aitken sulla numero 14 si presenta con il settimo posto in classifica in virtù dei 59 punti conquistati, con all’attivo una vittoria arrivata nell’ultimo appuntamento di Zandvoort, dove tra l’altro il pilota inglese ha stabilito anche la pole position con giro record. La seconda Ferrari è affidata a Thierry Vermeulen che nell’ultima apparizione ha ottenuto il miglior piazzamento stagionale con il quarto posto al termine di una bella rimonta dopo essere partito dalla sedicesima posizione.

Il programma. Prove libere venerdì 5 luglio, quindi sabato 6 la qualifica 1 dalle 10.00 alle 10.20 e Gara 1 dalle 13.30 alle 14.30. Domenica 7 luglio qualifica dalle 9.20 alle 9.40 e Gara 2 dalle 13.30 alle 14.50.

ELMS. Sono sei le Ferrari 296 LMGT3 iscritte al terzo round del campionato European Le Mans Series ospitato nel fine settimana all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Tra i partecipanti ci sarà anche il pilota ufficiale della Casa di Maranello Nicklas Nielsen, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024 con la Ferrari 499P numero 50 nel campionato FIA WEC insieme ad Antonio Fuoco e Miguel Molina. Sulla pista italiana, nel campionato ELMS, ad accompagnare il danese ci saranno i connazionali Johnny e Conrad Laursen sulla Ferrari 296 LMGT3 numero 50 di Formula Racing, vincitori della prima gara dell’anno a Barcellona. Completano l’entry list la Ferrari 296 LMGT3 numero 57 di Kessel Racing con il pilota ufficiale Daniel Serra, insieme a Takeshi Kimura e Esteban Masson, la numero 51 di AF Corse con Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard e Nicolas Varrone, la numero 86 di GR Racing di Michael Wainwright, Riccardo Pera e l’altro ufficiale Davide Rigon. Sulla Ferrari 296 LMGT3 numero 55 di Spirit of Race ci saranno Duncan Cameron, David Perel e Matthew Griffin e infine sulla numero 66 di JMW Motorsport si alterneranno alla guida John Hartshorne, Ben Tuck e Pheel Keen. Dopo le prove libere di venerdì, nella giornata di sabato sono in programma le libere 2 e la qualifica, mentre la gara di 4 ore scatterà domenica dalle 11.30.



GT WC Asia. Quarto appuntamento stagionale del GT World Challenge Asia che si svolge nel fine settimana sul Suzuka International Circuit insieme alla terza tappa della Japan Cup. Sono quattro le Ferrari 296 GT3 iscritte suddivise nelle varie classi. Nella Pro Am figura la numero 60 di LMcorsa con i piloti Kei Nakanishi e Shigekazu Wakisaka; nella Am la numero 75 di Garage 75 con Christian Colombo e David Tjiptobiantoro, con quest’ultimo leader della classifica grazie alle tre vittorie messe a segno fino ad ora. In classe Silver ai nastri di partenza la numero 77 di Harmony Racing con Liang Jiatong e Luo Kailuo, mentre nella Silver Am la numero 296 di Absolute Corse con Andre Canard e Finn Gehrsitz, che occupa la terza posizione in graduatoria.

Nella Japan Cup sono due le Ferrari 296 GT3 che partecipano all’evento di Suzuka. Nella classe Am figura la numero 7 di Comet Racing con i piloti Yorikatsu Tsujiko e Yusuke Yamasaki che si trovano al secondo posto in classifica, mentre nella Pro Am appare la numero 98 del team K-tunes Racing con la coppia formata da Daisuke Yamawaki e Shinichi Takagi, leader del campionato grazie alle due vittorie conquistate a Fuji, con 86 punti totali e 23 lunghezze di vantaggio sugli inseguitori.

Il programma. Dopo le libere di venerdì 5 luglio, sabato 6 in scena per il GT WC Asia la qualifica 1 e la qualifica 2 tra le 9.00 e le 9.37, con Gara 1 che si disputa dalle 12.25 alle 13.25. La qualifica della Japan Cup è prevista sabato dalle 10.20 alle 10.35, seguita da Gara 1 dalle 14.55 alle 15.55. Domenica la corsa del GT WC Asia partirà alle 11.35 mentre la seconda prova della Japan Cup avrà bandiera verde alle 14.10.

Ultimate Cup Series. Hockenheim ospita il terzo appuntamento della stagione. Nella prova di 4 Ore della GT Endurance Cup si attende una grande battaglia dove i favoriti sono i campioni in carica del team Visiom sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1. Jean-Paul Pagny, Jean Bernard Bouvet e David Hallyday si presentano da leader della classifica dopo aver vinto nelle due precedenti gare al Paul Ricard e in Portimão. Al via anche una seconda vettura del Cavallino Rampante, la 488 GT3 Evo 2020 numero 29 di XP Racing con i piloti Philippe Papin, Xavier Pompidou e Roland Marchix.

Nel Trofeo GT Sprint, in classe UCS3/UTC, sono quattro le Ferrari 488 Challenge iscritte: la numero 73 di CMR con Patrick Michellier, la numero 91 di Racing Spirit of Leman con Kevin Parsa e Frédéric Lacore, mentre SR&R si presenta con la numero 333 affidata ai piloti Lourenço Monteiro e Harrison Walker, e la 353 con Lyle Schofield e Francesco Coassin.

Il programma. Sabato 6 luglio le qualifiche per la Ultimate GT Endurance Cup dalle 17.25 mentre la gara si corre domenica 7 dalle 14.25. La Ultimate GT Sprint Cup inizia venerdì con la qualifica, quindi Gara 1 alle 17.05. Sabato le altre tre prove con il seguente timing: alle 12.00, alle 15.35 e alle 19.20.

24H Series. Quinto appuntamento stagionale per la serie endurance che dopo Portimão approda sulla riviera romagnola per la 12 Ore di Misano. Per l’occasione rientra in pista anche la Ferrari 296 GT3 numero 8 di Boem by Kessel Racing, che ha al suo attivo la pole position al Mugello e un quinto posto assoluto con vittoria nella classe Pro-Am. La vettura sarà affidata al quintetto italiano composto da Alessandro Cutrera, Marco Talarico, L.M.D.V., Marco Frezza e al Pro David Fumanelli. L’appuntamento romagnolo vedrà disputare le sessioni di qualifica venerdì 5 luglio dalle ore 16.20, mentre la gara prenderà il via sabato 6 luglio alle ore 10.00.

Gli orari indicati sono locali.