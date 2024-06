Weekend preview: Ferrari impegnate tra Germania e Portogallo

Impegni europei per le Ferrari che scendono in pista in Germania, al Sachsenring nel DTM e al Nürburgring con la NSL, mentre il circuito portoghese dell’Estoril ospita la Ultimate Cup Series.

DTM. La sesta tappa del DTM va in scena al Sachsenring, che torna nel calendario della serie tedesca dopo l’ultima apparizione nel 2002.Il tracciato, che presenta curve veloci e sezioni strette, è noto agli appassionati per i caratteristici dislivelli, inclusa una discesa con pendenza massima del 12,8% e salite fino al 10%. Saranno al via le due Ferrari 296 GT3 del team Emil Frey Racing, reduci dalla positiva esperienza del Lausitzring dove Jack Aitken, con la vettura numero 14, ha colto il primo successo stagionale in campionato. Confermata anche la numero 69 di Thierry Vermeulen che nel precedente round aveva chiuso entrambe le prove in top ten.

Il programma prevede venerdì 8 settembre le prove libere dalle 11.10 alle 11.55 e dalle 15.30 alle 16.15. Sabato 9 qualifica dalle 9.05 alle 9.25 e Gara 1 dalle 13.30 alle 14.30. Orari identici domenica 10 settembre per la seconda corsa.

NLS. Dopo la pausa estiva tornano ad accendersi i motori nel campionato NLS con la 12 ore del Nürburgring, che include due prove da sei ore ciascuna. La serie Nürburgring Endurance Series ospita nell’evento del fine settimana in arrivo la 63ma edizione della ADAC ACAS Cup, che si disputa sabato su un layout inedito per questo campionato, che include l’intero circuito GP e il Nordschleife. Domenica, invece, la 62ma ADAC Reinoldus prevede l’utilizzo della variante “NLS”, che raccorda parte del tracciato GP all’Anello Nord.

Tra i partenti la Ferrari 296 GT3 numero 19 del team Racing One, iscritta nella classe SP9 Pro Am, che schiera i piloti Christian Kohlhaas, Stefan Aust, Jacob Schell e Luca Ludwig.

La qualifica si svolgerà sabato 9 settembre dalle 8.00 alle 9.40, mentre la prima corsa inizierà alle 15.30. Domenica 10 qualifica dalle 8.30 alle 10:00 e inizio della seconda gara alle 12.00.

Ultimate Cup Series. Il quarto round della Ultimate Cup Series è atteso in Portogallo con la 600 km dell’Estoril, circuito che già aveva ospitato una prova del campionato in due occasioni, nel 2019 e nel 2021.Nella classe Endurance GT – Touring Race il team Visiom con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 1 è in lotta per il campionato. L’equipaggio impegnato in questa trasferta è composto da Jean Bernard Bouvet, Jean-Paul Pagny e David Hallyday.

Nella classe UGT3B al via il team XP Racing che affida la Ferrari 488 Challenge Evo numero 74 a Xavier Pompidou, Philippe Papin e Roland Marchix.

Nella Sprint GT-Touring Challenge, nella classe UGT3B, il team SR&R schiera due Ferrari 488 Challenge Evo: la numero 13 con Alessio Bacci e Lorenzo Cossu e la numero 33 con Edoardo Barbolini e Francesco Atzori. Nella entry list anche una terza 488 Challenge Evo, la numero 73 del team CMR, con il pilota Patrick Michellier.

Per la Sprint GT la giornata di venerdì 8 settembre è riservata alle libere e alla qualifica, mentre sabato 9 sono in programma Gara 1, Gara 2 e Gara 3, rispettivamente dalle 9.55 alle 10.20, dalle 12.30 alle 12.55 e dalle 16.05 alle 16.55. Per la Endurance GT qualifica sabato 9 dalle 14.00 alle 14.55 con la prova di quattro ore che prenderà il via domenica 10 settembre alle 14.00. (Gli orari indicati sono locali.)