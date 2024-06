Weekend preview: Ferrari impegnate in Olanda e Giappone

Tornano i campionati DTM e ADAC Masters con la “trasferta” sul tracciato olandese di Zandvoort, mentre nel Paese del Sol Levante inizia la nuova stagione della Japan Cup con due Ferrari 296 GT3 iscritte.

DTM. Terzo round per il campionato DTM che approda in Olanda sul circuito di Zandvoort. Sono due le Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing che si metteranno alla prova lungo i 4.259 metri del tracciato caratteristico per le sue dune: sulla numero 14 ci sarà Jack Aitken mentre sulla numero 69 Thierry Vermeulen. Entrambi i piloti cercheranno di riscattare le due prove di Lausitzring, compromesse anche a causa di alcuni contatti. Tra i più motivati ci sarà sicuramente Vermeulen, unico pilota olandese della entry list, che sicuramente vorrà ben figurare sul tracciato di casa.

La prima gara del DTM prenderà il via alle 13:30 di sabato, mentre la seconda prova inizierà alle 16:30.

ADAC Masters. Il tracciato olandese di Zandvoort sulla costa olandese è la sede del secondo appuntamento stagionale dell'ADAC GT Masters che si svolge nello stesso fine settimana del campionato DTM. L’ultima volta che l'ADAC GT Masters ha fatto tappa su questo circuito, nel 2022, il team Emil Frey Racing vinse entrambe le gare. Quest’anno la compagine svizzera si presenta con la Ferrari 296 GT3 numero 14 con la coppia formata da Jean-Luc D’Auria e Alain Valente che nel precedente impegno di Oschersleben avevano ottenuto un settimo e un sesto posto.

Gara 1 è in programma dalle 15.15 alle 16.15 mentre Gara 2 si corre domenica dalle 13.25 alle 14.25.

Japan Cup. Il tracciato Sportsland Sugo che sorge nella prefettura di Miyagi ospiterà questo fine settimana, in concomitanza con la tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan, il round di apertura del nuovo campionato della Japan Cup che, a partire da quest’anno, non farà più parte del GT World Challenge Asia.

Tra gli iscritti, nel nuovo format, ci sono due Ferrari 296 GT3, compresi i campioni in carica della classe Am, Yosuke Yamazaki e Yodan Tsujiko del team Comet Racing, intenzionati a difendere il titolo. La seconda vettura della Casa di Maranello, la numero 98, sarà portata in pista dal team K-Tunes Racing con i piloti Daisuke Yamawaki e Shinichi Takagi che gareggeranno nella classe Pro Am.

Il programma prevede, dopo le qualifiche del sabato, le due gare nella giornata di domenica che si svolgeranno dalle 10.30 alle 11.35 e dalle 15.15 alle 16.20. (Gli orari indicati sono locali).