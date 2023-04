Weekend preview: Ferrari al via nei campionati Britcar, Ultimate Cup Series e 24H Series

Nel fine settimana si riaccendono i motori in due campionati dove Ferrari è sempre stata protagonista, la Ultimate Cup Series, che fa il suo esordio al Paul Ricard, e il Britcar con il primo appuntamento stagionale sul tracciato di Silverstone. Inizia anche la stagione europea della 24H Series con la 12 Ore del Mugello.

Ultimate Cup Series. Prende il via dal circuito francese la quinta stagione della Ultimate Cup Series, che vedrà ai nastri di partenza anche i campioni in carica del team Visiom. David Hallyday, Jean-Paul Pagny e Jean-Bernard Bouvet, sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020, metteranno in palio il titolo conquistato nel campionato Endurance nel 2022. L’equipaggio, tra l’altro, era riuscito ad imporsi anche nel 2019 e nel 2020. Iscritta anche una seconda Ferrari, una 488 Challenge Evo, affidata al team XP Developpement con Karl Pedraza, Philippe Papin e Roland Marchix che correranno nella classe 3B.

La prova di 4 ore prenderà il via domenica alle ore 8.30, dopo le sessioni di qualifica previste per sabato dalle ore 15.45.

Nello stesso week-end è previsto anche il format Sprint GT con due prove da 25 minuti e una di 50 minuti, con la partecipazione di cinque equipaggi schierati da SR&R, il team vittorioso lo scorso anno nella classe 3A. Ci sarà anche il vincitore del titolo della classe 3A Edoardo Barbolini che nel 2023 sarà affiancato da Francesco Atzori su una Ferrari 488 Challenge Evo. Completano lo schieramento del team SR&R: Lorenzo Bontempelli e Ling Kang con una 488 GT3 Evo 2020, Lorenzo Cossu con una 488 Challenge Evo, Alessio Bacci al volante di una 458 Challenge e Aramis con una 430 Challenge, iscritti tutti nella classe 3B. Nella stessa categoria, si aggiunge anche la squadra CMR che schiera una 488 Challenge Evo con Alexis Berthet e Patrick Michellier.

A Le Castellet le qualifiche della serie Sprint sono previste per venerdì alle ore 17.25, con Gara 1 e Gara 2 al via rispettivamente alle 10.15 e alle 14.00 di sabato, entrambe della durata di 25 minuti, mentre Gara 3 scatterà alle 17.40 per 50 minuti di corsa.

Britcar. Con le gare del British Endurance Championship e del Britcar Trophy, sul tracciato di Silverstone in configurazione GP, parte la nuova stagione del Britcar, che sta diventando sempre più importante attirando nuovi iscritti. A rappresentare i colori di Ferrari ci sarà il team RNR Performance Cars che ha visto sfumare nell’ultima gara il titolo del 2022, perso per soli due punti ma con la consolazione della corona di campioni della classe C. Dell’equipaggio vicecampione sono rimasti i piloti Chris Goddard e Charlie Hollings che saranno accompagnati quest’anno da Charlie Hand. Nuova anche la vettura, che quest’anno sarà una 488 Challenge Evo. Nella classe B sarà schierata un’altra 488 Challenge Evo affidata a John Seale e Jami Stanley del team FF Corse, che nella passata stagione ha chiuso al terzo posto.

Sabato sono previste le qualifiche e la gara Endurance di tre ore con partenza alle 13.40. Domenica dedicata al Britcar Trophy con qualifiche dalle 9.40 alle 10.00 e Gara di 50 minuti alle 12.35 e alle 15.25. Tutti gli orari indicati sono locali.

24H Series. La 12 Ore del Mugello inaugura la stagione europea della 24h Series e vede alla partenza la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Kessel Racing con al volante LMDV, Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza e David Fumanelli. Le qualifiche per nona edizione della prova endurance sono in programma venerdì dalle 14.25 alle 16.45, mentre sabato partirà la prima parte di gara dalle 11.00 alle 17.30. Il via della seconda parte è previsto domenica dalle 8.30 alle 16.00.

