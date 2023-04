Weekend Preview: Ferrari alla 12 Ore di Sepang e al debutto nella NLS

Con la sessantottesima ADAC Westfalenfahrt prende il via la stagione della Nürburgring Endurance Series che si sviluppa su un totale di nove gare. Sul leggendario circuito tedesco si presenteranno anche il team Frikadelli Racing e il WTM, con la nuovissima Ferrari 296 GT3. Nel fine settimana del 19 marzo, inoltre, ritorna dopo sette anni di assenza dal calendario internazionale la 12 Ore di Sepang, che vedrà impegnata la 488 GT3 Evo 2020 del team Harmony Racing, al debutto stagionale.

NLS. La mitica Nordschleife apre i cancelli per il primo appuntamento stagionale della Nürburgring Endurance Series, che vedrà i team e i piloti impegnati nella sessantottesima ADAC Westfalenfahrt sulla distanza di quattro ore. Tra i protagonisti ci saranno anche due 296 GT3 del Cavallino Rampante. Felipe Fernandez Laser e Klaus Abbelen si alterneranno al volante della numero 30 del team Frikadelli Racing, che si lancia in questa nuova sfida, nella classe SP9 Pro Am, grazie anche alla collaborazione con Rinaldi Racing.

La seconda vettura di Maranello al via, sempre nella classe SP9 Pro Am, sarà invece la numero 22 di WTM Racing, che vanta anch’esso una partnership con Rinaldi Racing, affidata a Leonard Weiss, Jochen Krumbach e Daniel Keilwitz.

Sabato 18 marzo, alle ore 8.30, prenderanno il via le qualifiche, mentre alle ore 12.00 semaforo verde per la gara di quattro ore.

12 Ore di Sepang. Si torna a correre nel fine settimana la 12 Ore di Sepang, prova endurance non più disputata dal 2016, che vedrà al via anche la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 del team Harmony Racing al debutto stagionale. In questa occasione la corsa avrà una durata di 8 ore.

Harmony Racing, protagonista lo scorso anno nel GT China Championship, schiera per l’occasione un equipaggio composto da David Weian Chen, Alexandre Imperatori e Ray Wu. David Weian Chen, impegnato nel doppio ruolo di pilota e Team Principal, nella passata stagione ha conquistato la prima vittoria di una 488 GT3 Evo 2020 in Cina, sul tracciato di Ningbo e ha partecipato alla prova del Gran Premio di Macao. Nel suo curriculum vanta una vittoria a Sepang nel GT Masters Asia 2019. Imperatori, che nella passata stagione ha contribuito a raggiungere il secondo posto in gara con Harmony Racing nella classe GT3 Pro nel China Endurance Championship, torna sul tracciato in Malesia dopo essere salito sull’ultimo gradino del podio nell’edizione del 2014. Ray Wu, gentlemen driver formatosi nel Ferrari Challenge APAC, si appresta ad affrontare la prima gara al volante di una 488 GT3 2020.

Il programma del fine settimana prevede, al venerdì, due sessioni di prove libere, dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 20.00 alle 21.30. Sabato sono in calendario le qualifiche dalle 9.45 alle 10.50, mentre il via della gara è in programma alle 14.30 (tutti gli orari indicati sono locali).