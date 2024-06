Weekend preview: a Monza si corre per il titolo

Fine settimana intenso per le Ferrari, attese sul tracciato di Monza per il terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance dove potrà già decidersi il titolo tricolore assoluto con le Rosse in corsa per la vittoria finale. In Spagna doppio appuntamento in pista: con il GT World Challenge Europe Sprint a Valencia e a Barcellona con la 24H Series.

Campionato Italiano Gran Turismo. Grande attesa per il penultimo appuntamento della serie Endurance sul circuito di Monza, dove nel fine settimana potrebbe assegnarsi il primo titolo della stagione, quello assoluto, che vede come favoriti Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca, con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 27 di Scuderia Baldini. Il duo italiano guida la classifica generale e può chiudere matematicamente i giochi classificandosi nelle prime due posizioni nella gara di domenica. A tentare di riaprire la sfida, distanziati di 20 punti in graduatoria, saranno Jules Castro e Stefano Gai di AF Corse che saranno affiancati sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 51 da Leonardo Pulcini.

Più incerta la situazione in GT Cup, riservata alle vetture in configurazione monomarca, che vedrà al via altre cinque Ferrari. Nella classe Pro Am, tenteranno l’allungo decisivo gli attuali leader della classifica Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare (Best Lap) sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 111.

Nella GT Cup Am, invece, partono da un distacco di 7 lunghezze dalla vetta Francesco Atzori e Manuel Menichini, insieme a Enrico Di Leo al volante della Ferrari 488 Challenge Evo numero 251 di SR&R. MERTEL Motorsport porterà in pista la numero 288 affidata a Stefano Bozzoni, Jorge Cabezas e Fernando Navarrete, mentre Francesco La Mazza e Thomas Biagi saranno sulla numero 269 di Easy Race e per finire Gianmarco Marzialetti, Vito Postiglione e Vincenzo Scarpetta sulla numero 212 di Best Lap.

L’attività sportiva inizierà venerdì 15 settembre con i due turni di prove libere, della durata di 50 minuti, alle 11.35 e alle 16.50, mentre sabato 16 è in programma la terza sessione di libere alle ore 11.00. A seguire, dalle 17.40 alle 18.45, si disputeranno i tre turni di prove ufficiali che determineranno la griglia di partenza della gara di due ore, al via domenica 17 alle 15.15.

GT World Challenge Europe. Penultimo round stagionale per il GT World Challenge Europe – Sprint Cup sul tracciato spagnolo di Valencia. Al Ricardo Tormo saranno 40 le vetture pronte a sfidarsi in un evento cruciale in cui tutti i titoli sono ancora in palio. Nella entry list confermate le due Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing che schiera sulla numero 69 Albert Costa e Thierry Vermeulen e sulla numero 14 Giacomo Altoé e Konsta Lappalainen.

Il team di AF Corse inseguirà il primo podio della stagione nella classe Silver Cup con Sean Hudspeth e Nicola Marinangeli che condividono la Ferrari 296 GT3 numero 71, così come i compagni di squadra della numero 52, nella Bronze Cup, con l'esperto duo composto da Louis Machiels e Andrea Bertolini.

Venerdì 15 settembre si scende in pista per libere e pre-qualifica, mentre sabato 16 dopo la qualifica dalle 9.00 alle 9.25 è in programma la prima corsa dalle 14.00 alle 15.00. Domenica 17 settembre qualifica dalle 9.00 alle 9.25 e Gara 2 al via alle 14.00.

24H Series. Nel sesto appuntamento della 24H Series che chiude la stagione europea ci sarà la Ferrari 296 GT3 di WTM by Rinaldi Racing numero 22 che correrà nella classe GT3 Am. I piloti sul quale il team potrà contare sono Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach, Torsten Kratz e Isaac Tutumlu Lopez. Un anno fa, sullo stesso circuito, il team festeggiava la prima vittoria nella serie, ma con una Ferrari 488 GT3 Evo 2020. Nel 2023, nel nuovo campionato, WTM by Rinaldi Racing ha cambiato vettura, affidandosi alla nuova 296 GT3 e salendo già sul gradino più alto del podio in occasione della gara del Mugello. Rispetto alla tappa toscana si aggiunge solamente Isaac Tutumlu Lopez.

Venerdì 15 settembre è in programma la qualifica, mentre dalle 20.45 alle 22.15 ci sarà la night practice. La gara partirà alle 12.00 di sabato 16 per terminare alle 12.00 di domenica 17 settembre.