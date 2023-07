Weekend notebook: tre vittorie Ferrari nel CIGT Endurance

In Italia, nel primo round del Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance a Pergusa, arriva la vittoria assoluta di Scuderia Baldini, impreziosita dai successi di Best Lap nella GT Cup e di SR&R nella GT Cup Am. Negli Stati Uniti, al Circuit of the Americas – COTA, nel terzo round del GT World Challenge America, la Ferrari 296 GT3 di Conquest Racing, a causa di un incidente, non riesce a concludere Gara 1 e non partecipa alla seconda. L’altra 296 GT3, di Triarsi Competizione, ottiene un settimo e un sesto posto tra i Pro Am.



Campionato Italiano Gran Turismo. Tripla affermazione per le Ferrari impegnate nella prova di esordio della serie Endurance del CIGT, sul tracciato di Pergusa, in Sicilia. Giancarlo Fisichella e Tommaso Mosca sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 della Scuderia Baldini hanno tagliato per primi il traguardo in un weekend in cui il maltempo ha imperversato, costringendo gli organizzatori a sospendere dapprima le qualifiche del sabato e quindi interrompere per un’ora la gara di domenica a causa della forte pioggia.

Nella GT3, nel primo stint Mosca, partito dalla seconda posizione, ha prima evitato i rischi dell’asfalto bagnato e poi alla prima opportunità è passato al comando, per allungare il vantaggio e consegnare la vettura a Fisichella con oltre due secondi di gap. L’ex Formula 1, mentre la pista incominciava ad asciugarsi, ha continuato a spingere per ritornare al cambio pilota sempre in testa. Nell’ultimo turno Mosca ha pensato solo a gestire, passando per primo sotto la bandiera a scacchi con oltre 32 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Appena fuori dal podio, quarta, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse con Jules Castro, Stefano Gai ed Eliseo Donno, attuale leader del Trofeo Pirelli nel Ferrari Challenge Europe.

Nella classe dedicata alle vetture in configurazione monomarca, arrivano gli altri due successi della giornata: nella GT Cup trionfo della Ferrari 488 Challenge Evo di Best Lap con Simone Patrinicola, Luca Demarchi e Sabatino Di Mare di fronte all’altra vettura della Casa di Maranello del team SR&R con Ciccio La Mazza, Manuel Menichini e Francesco Atzori, primi nella GT Cup Am.

GT World Challenge America. Le due gare inserite nel terzo appuntamento della stagione si sono disputate al Circuit of the Americas – COTA con due Ferrari 296 GT3 partecipanti, la numero 21 di Conquest Racing con Manny Franco e Alessandro Balzan in classe Pro, e la 33 di Triarsi Competizione affidata a Ryan Dalziel e Justin Wetherill in Pro-Am.

Nella prima gara del sabato Franco, al volante della vettura di Conquest Racing, si trovava in seconda posizione quando all’ingresso di curva 1 è stato colpito da un altro concorrente; i danni riportati alla 296 GT3 non hanno permesso al team – che nelle prime due uscite di stagione aveva sempre terminato sul podio – di completare la prova, né di prendere parte alla seconda corsa.

La Ferrari di Triarsi Competizione, invece, dopo il settimo posto di classe in Gara 1, nella giornata di domenica è passata sotto la bandiera a scacchi ottenendo il sesto posto in Pro Am, nono assoluto. Dalziel, scattato dalla seconda casella in Gara 2, nelle prime fasi otteneva la leadership, prima di una penalità che lo costringeva a scontare un drive-through, scendendo in 14ma posizione. Dopo il cambio pilota, Wetherill rientrava in pista settimo e, guidando su una pista resa scivolosa per una leggera pioggia, tagliava il traguardo recuperando una posizione.