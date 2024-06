Weekend notebook: successi nel GT World Challenge Asia

Buon debutto per le Ferrari nel GT World Challenge Asia a Sepang, con un terzo posto assoluto e vittorie di classe. Più sfortunata la prova di Racing Conquest, dodicesima nell’IMSA a Long Beach e di Kessel Racing, costretta al ritiro nella 24H Series a Spa, entrambe coinvolte in contatti non provocati.





GT World Challenge Asia. Positivo debutto per le Ferrari 296 GT3 impegnate nel primo round del GT World Challenge Asia che si è disputato a Sepang in Malaysia. Già nella prima gara arriva una vittoria e a firmarla è la coppia formata da David Tjiptobiantoro e Christian Colombo che con la Ferrari numero 75 del team Garage75 ottiene il primo posto nella classe Am. Altro podio, con un terzo posto nella classe Silver, per la 296 GT3 del team LM Corsa con il duo giapponese Shigekazu Wakisaka e Ryo Ogawa. Nella stessa classe, quinto posto per la numero 77 di Harmony Racing con Luo Kailuo e Liang Jiatong. La quarta Ferrari impegnata nel weekend in Malesia, la numero 296 di Absolute Corse con André Canard e Finn Gehrsitz, si classifica quinta tra i Silver/Am.

In Gara 2 altra vittoria, ma questa volta a festeggiare sul gradino più alto del podio sono Luo Kailuo e Liang Jiatong nella classe Silver, che centrano anche un terzo posto assoluto. Quinti, di classe Shigekazu Wakisaka e Ryo Ogawa. Quarti, tra i Silver/Am André Canard e Finn Gehrsitz. Ancora una volta a podio, invece, la Ferrari 296 GT3 di David Tjiptobiantoro e Christian Colombo che chiude la propria esperienza con un terzo posto nella classe Am.

Prossimo appuntamento del campionato è in programma dal 10 al 12 maggio al Chang International Circuit in Thailandia.





IMSA. Si conclude con un dodicesimo posto nella classe GTD la gara della Ferrari 296 GT3 numero 34 del team Conquest Racing nel Grand Prix of Long Beach, terzo appuntamento del calendario dell'IMSA SportsCar Championship, nonché primo round della Sprint Cup del campionato americano.

Dopo essere partiti dalla terza posizione in griglia e aver conquistato la seconda nel primo giro, Albert Costa e Manny Franco, entrambi al debutto sullo storico circuito cittadino, che ha ospitato importanti competizioni fin dal 1975, sono rimasti coinvolti in un incidente che li ha retrocessi fino al quindicesimo posto. Con un’ottima fase finale, la Ferrari 296 GT3 è riuscita a risalire fino al dodicesimo posto, che permette comunque a Conquest Racing di salire in terza posizione nella classifica GTD.

L’IMSA tornerà sotto i riflettori con la Course de Monterey, in programma domenica 12 maggio a Laguna Seca, in California.





24H Series. Era iniziato bene il weekend in Belgio per la Ferrari 296 GT3 numero 5 di Kessel Racing iscritta alla 12 Ore di Spa-Francorchamps nella classe Am. Il team svizzero, infatti, con Fran Rueda, Andrew Gilbert, Fons Scheltema e Nicolò Rosi, dopo una buona qualifica era riuscito a partire dalla sesta posizione assoluta. Durante la prima parte di gara, però, la vettura, con al volante Rosi, è stata coinvolta in un incidente all’Eau Rouge che ne ha causato il ritiro.

Il prossimo round della 24H Series è in calendario nel fine settimana dal 10 al 12 maggio per la 24 Ore di Portimão.