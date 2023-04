GT WC America. La nuova Ferrari 296 GT3 ha ottenuto il suo primo podio nelle competizioni internazionali in occasione di gara-2 al Sonoma Raceway in una prova che si è risolta grazie a un paio di sorpassi all'ultimo giro ed è stata caratterizzata da una volata fino alla bandiera a scacchi.

Alessandro Balzan, partito dalle retrovie dello schieramento in classe Pro, ha portato al comando la vettura numero 21 di Conquest Racing nei 90 minuti di gara, effettuando un sorpasso decisivo poco dopo l'apertura della finestra dei box, e rimanendo in pista per aumentare il margine sulla concorrenza. Manny Franco, rientrato in seconda posizione, è stato coinvolto in un'incredibile battaglia tra quattro auto per il resto della gara.

Dopo diversi tentativi di rimonta, Franco ha effettuato un sorpasso all'ultimo giro con un leggero contatto laterale. Ashton Harrison si è però rifatto sotto, passando al comando a due tornate dalla conclusione; alla bandiera a scacchi il pilota al volante della 296 GT3 è riuscito a mantenere la posizione, mancando di soli 0’’336 secondi la prima vittoria. In Gara 1, disputata sabato, il Conquest Racing aveva concluso al quinto posto.

In classe Pro-Am la seconda prova del fine settimana ha visto Ryan Dalziel e Justin Wetherill sulla Ferrari 296 GT3 numero 33 di Triarsi Competizione concludere undicesimi, due posizioni in meno rispetto al piazzamento di sabato. Nella prova domenicale Dalziel è partito 10°, ma era risalito fino al sesto posto prima della sosta ai box a metà gara, mentre il giorno precedente il primo turno di guida era stato affidato a Wetherill, scattato dall’ottava casella, che aveva difeso la posizione prima di lasciare il volante allo stesso Dalziel.

Il GT World Challenge America tornerà di scena al NOLA Motorsports Park di New Orleans con le gare del 29-30 aprile.

GT Cup. Tre vittorie su quattro gare e la pole position nelle qualifiche del sabato fotografano la netta supremazia della Ferrari 488 Challenge Evo di AF Corse nel primo round della GT Cup Championship, disputatosi sul circuito di Donington. Con al volante la coppia padre-figlio Graham-Dan De Zille, la vettura del team piacentino è riuscita ad imporsi nella classe GTC sia nella prima Sprint Race da 25 minuti, sia nelle due prove endurance Pit Stop Race da 50 minuti, conquistando anche un terzo posto nella prova veloce della domenica.

Il prossimo appuntamento è in programma il 29 e 30 aprile sul circuito di Brands Hatch.

NLS. Fine settimana difficile per le tre Ferrari 296 GT3 impegnate nella seconda prova della Nürburgring Endurance Series, la 4 Ore di Nimex, disputata in condizioni meteorologiche avverse ed imprevedibili che hanno condizionato la corsa e le prestazioni delle vetture.

Dopo il miglior tempo fatto registrare in qualifica nella classe SP9 Pro-Am, la 296 GT3 di WTM by Rinaldi Racing, che vedeva al volante Leonard Weiss, Jochen Krumbach e Indy Dontje, ha dovuto abbandonare la corsa a circa 1 ora e mezza dal via. Nella medesima classe, destino non migliore per il team Racing One, con Christian Kohlhaas e Jody Fannin al debutto sulla 296 GT3, che dopo le qualifiche non hanno preso il via alla gara. Infine, nella SP9 PRO, giornata negativa anche per Frikadelli Racing che, dopo il podio all’esordio stagionale, ha concluso in fondo al gruppo, con un equipaggio completamente rinnovato e composto da Earl Bamber, Nick Catsburg e David Pittard.

Prossimo appuntamento sull’“Inferno Verde” del Nürburgring il 15 aprile, con la 54esima ADAC Rundstrecken-Trophy che concluderà il primo terzo della stagione.