Weekend Notebook: Ferrari protagonista in pista in Italia e in Europa

Buoni risultati nel fine settimana del 23 e 24 aprile che ha visto scendere in pista le Ferrari in varie serie. Nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint le vetture della Casa di Maranello si sono fatte valere, conquistando vittorie e podi nelle varie classi. In Belgio, sul circuito di Spa, nella 24H Series, il team WTM Racing ha lottato a lungo per la vittoria, chiudendo la prova con un terzo posto, mentre in Germania, nella serie che disputa esclusivamente sulla pista del Nürburgring, è tornata a correre la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Octane 126.



CIGT Sprint: il circuito di Monza ha dato il via alla nuova edizione del Campionato Italiano Gran Turismo. Nel tempio della velocità hanno esordito i piloti che affronteranno la stagione nella versione Sprint. Il weekend sul tracciato brianzolo si è aperto sabato con il terzo posto assoluto in Gara 1 conquistato dal duo Gai e Panciatici sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 della Scuderia Baldini. Quinti i compagni di team Di Amato e Urcera.

Il primo successo targato Ferrari arriva nella classe GT3 Am con Alessandro Cozzi di AF Corse, mentre l’equipaggio composto da Han Hillin e Angelo Negro, sempre del team piacentino, chiude in quinta posizione. Vittoria anche per Berton e Buttarelli di SR&R nella GT Cup Am. Nella GT Cup PA secondo posto per la Ferrari 488 Challenge di Easy Race con Mazzola e Coluccio.

In Gara 2, disputata domenica, Gai e Panciatici scivolano di una posizione, tagliando il traguardo quarti, di fronte ai compagni di team Di Amato e Urcera. Nella GT3 Am, Alessandro Cozzi sale nuovamente sul podio, conquistando il secondo posto piazzandosi appena davanti a Hillin e Negro. Nella GT Cup PA Mazzola e Coluccio sono terzi alla bandiera a scacchi.

Il secondo round del Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint è in calendario a Misano dal 2 al 5 giugno.

24H Series: il tracciato belga di Spa-Francorchamps ha ospitato il quarto round della stagione 2022 del campionato 24H Series. Tra gli iscritti alla prova che prevedeva due gare da 12 ore, anche la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di WTM Racing. Georg Weiss, Leonard Weiss, Jochen Krumbach e Daniel Keilwitz hanno iniziato molto bene il weekend in Belgio, siglando il giro più veloce in qualifica che è valso la pole position assoluta. Allo scoccare delle prime 12 ore l’equipaggio del team WTM Racing ha tagliato il traguardo in seconda posizione per poi chiudere la prova endurance difendendo il podio, con un buon terzo posto assoluto.

Il prossimo round si disputerà tra il 13 e il 15 maggio sul circuito di Hockenheim.

VLN: la Nürburgring Langstrecken-Serie ha vissuto sabato 23 aprile, il suo terzo appuntamento stagionale con la 53esima edizione della Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy. Nella lunga lista dei partenti anche la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Octane 126 che con Björn Grossmann, Simon Trummer e Jonathan Hirschi ha chiuso in dodicesima piazza assoluta.

Prossimo appuntamento del campionato è in calendario il 25 giugno con la 45esima edizione della RCM DMV Grenzlandrennen.